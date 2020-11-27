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Elazığ’da minibüs duvara çarptı: 8 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkarak duvara çarptı, 8 kişi yaralandı.

ELAZIĞ 27.11.2020, 09:25
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Elazığ’da minibüs duvara çarptı: 8 yaralı
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Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkarak duvara çarptı, 8 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BM 488 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak duvara çarptı. Kazada araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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