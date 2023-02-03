Elazığ’da küçük kızlar hentbol yarı finalleri tamamlandı

Elazığ’ın ev sahipliği yaptığı ve Türkiye Hentbol Federasyonunun 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan hentbol küçük kızlar yarı final müsabakaları sona erdi.

Türkiye Hentbol Federasyonunu 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan hentbol küçük kızlar yarı final müsabakaları 30 Ocakta Elazığ 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonunda başladı. Dört gün süren müsabakalarda 7 takım ve 112 sporcu ter döktü. Müsabakalarda ilk iki sırayı alan 1955 Batman Belediye ile Bingöl Genç Demir Spor Kulübü, Türkiye şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada, ’’Türkiye Hentbol Federasyonunun 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan hentbol küçük kızlar yarı final müsabakaları sona erdi. Hentbol küçük kızlar yarı final müsabakalarında ter döken ve derece alan takımları ve antrenörleri tebrik ediyor Türkiye şampiyonasında başarılar diliyorum. Bilindiği üzere Elazığ’ı sporda marka şehir haline getirmek adına gerek yatırımlarla gerekse müsabakalarla ’Spor Şehri Elazığ’ sloganıyla faaliyetlerimizi yapmaya ve sporcu kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Hentbolda güzel bir oluşumumuz var ve bu oluşumun meyvelerini ilerleyen yıllarda alacağımıza inanıyorum. Bu vesile ile bir kez daha müsabakalarda başarı sağlayan tüm takımlarımızı tebrik ediyor Türkiye şampiyonasında başarılar diliyorum” dedi.