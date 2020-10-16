Elazığ’da kıyafete zulalanan uyuşturucu ele geçirildi,1 gözaltı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada narkotik köpeğinin tepki verdiği yolcu minibüsündeki poşetin içindeki kıyafetin arasına zulalanan 2 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli M.S.K’nin Bingöl’den Elazığ’a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine belirlenen şüphelinin bindiği şehirler arası yolcu taşıyan minibüs takibe alındı. Yol kontrol noktasına geldiğinde ekipler tarafından durdurulan minibüste narkotik köpeği "Mişa" ile arama yapıldı. Yapılan aramada aracın bagaj kısmında poşet içindeki kıyafetin arasına gizlenmiş 2 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi.Bunun üzerine şüpheli M.S.K. gözaltına alındı.

Jandarmaya götürülen şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.