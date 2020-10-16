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Elazığ’da kıyafete zulalanan uyuşturucu ele geçirildi,1 gözaltı

ELAZIĞ'DA JANDARMA EKİPLERİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMADA NARKOTİK KÖPEĞİNİN TEPKİ VERDİĞİ YOLCU MİNİBÜSÜNDEKİ POŞETİN İÇİNDEKİ KIYAFETİN ARASINA ZULALANAN 2 KİLO 250 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ, ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

ELAZIĞ 16.10.2020, 09:27
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Elazığ’da kıyafete zulalanan uyuşturucu ele geçirildi,1 gözaltı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada narkotik köpeğinin tepki verdiği yolcu minibüsündeki poşetin içindeki kıyafetin arasına zulalanan 2 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli M.S.K’nin Bingöl’den Elazığ’a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine belirlenen şüphelinin bindiği şehirler arası yolcu taşıyan minibüs takibe alındı. Yol kontrol noktasına geldiğinde ekipler tarafından durdurulan minibüste narkotik köpeği "Mişa" ile arama yapıldı. Yapılan aramada aracın bagaj kısmında poşet içindeki kıyafetin arasına gizlenmiş 2 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi.Bunun üzerine şüpheli M.S.K. gözaltına alındı.

Jandarmaya götürülen şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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