Elazığ’da kar 38 köy yolunu kapattı

Elazığ’da kar yağışı nedeniyle 38 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteorolojinin uyardığı kar yağışı yüksek rakımlı bölgelerde etkili oldu. Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte ilçelerden Sivrice ve Maden’de 10’ar, Karakoçan ile Palu da 4’er , Kovancılar’da 7 ve Baskil ilçesinde 3 olmak üzere toplam 38 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliği’ne bağlı ekipler çalışmalara başladı.

Öteyandan meteoroloji, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman genelinde öğlen saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve kar yağışı beklendiğini bildirdi.