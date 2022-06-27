banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü
Fındıkta ’erken hasat’ uyarısı
Fındıkta ’erken hasat’ uyarısı
Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 ayda 1877 arttı
Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 ayda 1877 arttı

Elazığ’da jandarma ekipleri vatandaşları uyuşturucuya karşı bilgilendirdi

Elazığ jandarma ekipleri, ‘Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele’ günü dolayısıyla vatandaşları bilgilendirdi.

ELAZIĞ 27.06.2022, 15:11
Elazığ’da jandarma ekipleri vatandaşları uyuşturucuya karşı bilgilendirdi

Elazığ jandarma ekipleri, ‘Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele’ günü dolayısıyla vatandaşları bilgilendirdi.

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ‘Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele’ günü dolayısıyla farkındalık oluşturarak etkinlik gerçekleştirdi. Ekipler, Harput, Hankendi, Keban, Baskil, Şefkat tren istasyonunda icra edilen arama faaliyetleri esnasında vatandaşlara bir araya gelerek uyuşturucu ile mücadele konusunda broşür dağıttı.

Ekiplerin uyuşturucu ile mücadele çalışmasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu