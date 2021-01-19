Elazığ’da huzurevi sakinleri ile 90 yaş üstüne aşı uygulaması başladı

Elazığ’da sağlık çalışanlarına yönelik devam eden aşı uygulaması, bugünden itibaren huzurevi, bakım merkezleri ve 90 yaş üstündekilere uygulanmaya başladığı bildirildi.

Covid-19’le mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da sağlık çalışanları 14 Ocak’tan itibaren sürüyor. Şuana kadar 8 bin sağlık personelinin 1. doz aşıları yapılan kentte, bugünden itibaren sağlık çalışanlarının yanı sıra huzurevi, bakım merkezleri ve 90 yaş üstüne aşı yapılmaya başlandı. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat’ta kentteki aşı çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Sağlık çalışanlarına yönelik aşı takviminin yarın itibariyle sona ereceğini aktaran İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat;"Aşılama programının birinci adımı sağlık çalışanlarımıza yönelik başlandı ve halen devam etmektedir. Şimdiye kadar yaklaşık 8 bin sağlık çalışanımızın 1. doz aşıları yapıldı. Sağlık çalışanlarına yönelik başlatılan aşı takvimi Çarşamba günü mesai bitimine kadar devam edecektir. Yarına kadar tüm sağlık çalışanlarının 1. doz aşılarının tamamlanacağı kanaatindeyiz. Bununla birlikte halen ilk doz aşılarını yapmayanlarında aşı takvimine gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz” dedi.

Bu günden itibaren aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına geçileceğini dile getiren Prof. Dr. Polat“Bugün itibariyle ilimizde huzurevi, engelli ve bakım merkezlerinde kalanlar, bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu çalışanlara yönelik pandemik Covid-19 aşılamalarına başlanmıştır. Ayrıca bugünden itibaren 90 yaş üzeri olup, daha önce Covid-19 hastalığını geçirmemiş olan vatandaşlarımızın aşılarını evde yapacağız. Ancak aynı hanede 80 yaş ve üstü vatandaşımız varsa onun da aşısı yapılacaktır. Daha önce PCR testleri pozitif olup, 6 aylık süreyi dolduran 90 yaş ve üstü vatandaşlarımız aşı takvimine dahil edileceklerdir. Bununla birlikte yine daha önce testleri pozitif olup, henüz 6 aylık süreyi doldurmamış kişilere aşı yapılmayacaktır. Aşılama donanımlı ekipman ve personelimiz tarafından yaş gurubu içinde yer alan vatandaşlarımızın veya yakınlarının yoksa yetkililerin telefonlarına gelecek koddan sonra yapılacak. Aşı ve bilgilendirme yapıldıktan sonra yarım saatlik bir gözlem süresi olacaktır. Sağlık çalışanlarımızın pandemiye karşı kararlı mücadelesi devam ediyor. Maske, Mesafe ve temizlik kurallarına uyuldukça başarımız kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.