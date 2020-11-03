banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Covid-19 aşısı AB ülkelerine eşit şekilde dağıtılacak
Covid-19 aşısı AB ülkelerine eşit şekilde dağıtılacak
Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda'nın görüntüleri paylaşıldı
Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda'nın görüntüleri paylaşıldı
Topraktan daire satışı dönemi kapandı
Topraktan daire satışı dönemi kapandı
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları uzatıldı
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları uzatıldı

Elazığ’da av denetimi, 6 şahsa yasal işlem yapıldı

ELAZIĞ'DA AV KORUMA VE KONTROL DENETİMİNDE 5 ŞAHIS YAKALANARAK YASAL İŞLEM YAPILDI.

ELAZIĞ 03.11.2020, 10:44
2
Elazığ’da av denetimi, 6 şahsa yasal işlem yapıldı

Elazığ’da av koruma ve kontrol denetiminde 6 şahıs yakalanarak yasal işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri, av koruma ve kontrol çalışması gerçekleştirdi. Her hafta rutin olarak yapılan denetimlerde kara avcılığı yapanlar tek tek denetlendi. Ekipler denetimde kara avcılığı kanunlarını ihlal eden 6 şahsı tespit ederek haklarında yasal işlem yaptı.

Bölge genelinde denetim ve kontrollerin düzenli olarak süreceği aktarıldı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 17
2. Alanyaspor 6 16
3. Galatasaray 7 13
4. Karagümrük 7 11
5. Rizespor 7 11
6. Kasımpaşa 7 11
7. Başakşehir 7 10
8. Beşiktaş 6 10
9. Gaziantep FK 7 8
10. Sivasspor 6 8
11. Antalyaspor 7 8
12. Hatayspor 5 8
13. Malatyaspor 7 8
14. Göztepe 6 7
15. Erzurumspor 6 7
16. Konyaspor 6 6
17. Kayserispor 6 6
18. Gençlerbirliği 6 5
19. Trabzonspor 7 5
20. Denizlispor 6 5
21. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 8 17
3. Adana Demirspor 8 15
4. Samsunspor 8 15
5. Ankara Keçiörengücü 8 14
6. Altınordu 7 13
7. Adanaspor 8 12
8. Akhisar Bld.Spor 8 12
9. Giresunspor 7 11
10. Altay 6 10
11. Bursaspor 8 10
12. Balıkesirspor 8 10
13. Ümraniye 8 8
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 8 3
18. Eskişehirspor 8 3
Takımlar O P
1. Liverpool 7 16
2. Tottenham 7 14
3. Everton 7 13
4. Southampton 7 13
5. Wolverhampton 7 13
6. Chelsea 7 12
7. Aston Villa 6 12
8. Leicester City 6 12
9. Arsenal 7 12
10. Man City 6 11
11. Newcastle 7 11
12. Leeds United 6 10
13. Crystal Palace 7 10
14. West Ham 7 8
15. M. United 6 7
16. Brighton 7 5
17. Fulham 7 4
18. West Bromwich 7 3
19. Sheffield United 7 1
20. Burnley 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 8 17
2. Real Madrid 7 16
3. Atletico Madrid 6 14
4. Cádiz 8 14
5. Granada 7 14
6. Villarreal 7 12
7. Real Betis 8 12
8. Getafe 7 11
9. Osasuna 7 10
10. Elche 6 10
11. Athletic Bilbao 7 9
12. Barcelona 6 8
13. Valencia 8 8
14. Deportivo Alaves 8 8
15. Eibar 8 8
16. Sevilla 6 7
17. Celta de Vigo 8 6
18. Levante 7 5
19. Huesca 8 5
20. Real Valladolid 7 3