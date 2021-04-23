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Elazığ’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Elazığ’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen sade bir törenle kutlandı.

ELAZIĞ 23.04.2021, 10:54
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Elazığ’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Elazığ’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen sade bir törenle kutlandı.

Tüm yurtta olduğu gibi Elazığ’da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı , Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sade bir törenle kutlandı. Valilik önünde düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ile belirli sayıda eğitim camiasında görev alan idareciler katıldı. Tören kapsamında Atatürk anıtına çelenk konuldu ardından Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunarak bayrak göndere çekildi.
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