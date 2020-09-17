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Elazığ’da 161 kilogram tütün ele geçirildi
ELAZIĞ'DA JANDARMA EKİPLERİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMADA BİR ARAÇTA 161 KİLOGRAM KIYILMIŞ TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ, 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.
ELAZIĞ 17.09.2020, 09:41
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Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bir araçta 161 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheli İ.T’nin kaçak tütün getireceği bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri, bunun üzerine şüphelinin kullandığı aracı belirleyerek Malatya yolu Hankendi mevkiinde durdurdu.Şüpheli gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 161 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
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