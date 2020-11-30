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Elazığ’da 1 kilo 600 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 1 kilo 600 gram esrarla yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ELAZIĞ 30.11.2020, 16:55
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Elazığ’da 1 kilo 600 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı
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Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 1 kilo 600 gram esrarla yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı istihbari çalışma da şüpheli M.E’nin Bingöl’den Elazığ’a uyuşturucu madde getireceği belirlendi. Belirlenen şüphelinin bindiği ticari taksiyi tespit eden jandarma ekipleri yolda tedbir aldı. Aracı tedbir alınan kontrol noktasında durduran ekipler, Narkotik köpeği Mişa ile arama yaptı. Aramada şüpheli M.E’iye ait poşet içerisine sarılı 1 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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