Elazığ TSO Dijital Kütüphane hizmete girdi

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) tarafından hazırlanan dijital kütüphane hizmete girdi.

Elazığ TSO tarafından uzun bir süreden beri hazırlıkları devam eden E-Kütüphane hizmete açıldı. Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, dijital ortamda okuyucu ve dünyanın her köşesindeki ilgililerin istifadesine sunulmak üzere Elazığ TSO tarafından hazırlanan yayınlar ve kentle ilgili yayınlarından oluşan e-kütüphanenin web sitesi üzerinden yayına başladığını açıkladı.

Elazığ TSO’da ilkleri yapmaya devam ettiklerini belirten Başkan Asilhan Arslan, “ Bu doğrultuda oda tarihinin 1884 olarak tescillenmesinin ardından, Elazığ TSO e-Kütüphanesinin kurulum çalışmalarına geçen yıl başlandı. Odamız Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan çalışmalar ve yapılan bağışlarla büyümeye başlayan e-Kütüphanemizi üyelerimiz başta olmak üzere tüm toplumun istifadesine açmış bulunmaktayız. E-Kütüphanemizde odamız tarafından yayınlanan tüm yayınlar başta olmak üzere, çeşitli kütüphanelerde bulunan Elazığ’la ilgili dergiler ve diğer yayınların dijital kopyaları yayınlanmaya başlanmıştır” dedi.