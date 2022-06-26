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Elazığ İl Özel İdarespor elendi

U16 Türkiye Şampiyonası 2. kademe maçlarına Bingöl’de çıkan Elazığ İl Özel İdarespor, grup final maçında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor’a 1-0 yenildi ve elendi.

ELAZIĞ 26.06.2022, 12:17
Elazığ İl Özel İdarespor elendi

U16 Türkiye Şampiyonası 2. kademe maçlarına Bingöl’de çıkan Elazığ İl Özel İdarespor, grup final maçında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor’a 1-0 yenildi ve elendi.

U16 Türkiye Şampiyonası 2. kademe maçlarının bir ayağına da Bingöl ev sahipliği yaptı. Bingöl Grubu’nda mücadele eden Elazığ ekibi İl Özel İdarespor, saat 15.30’da Bingöl Şehir Stadyumu’nda oynanan müsabakada rakibi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor’a 1-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını yitirdi.

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