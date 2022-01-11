Elazığ futbolunun Ahmet Çalık üzüntüsü

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ahmet Çalık, Elazığ futbolunda da derin üzüntüye neden oldu.

Geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, Türk futbolunda derin üzüntüye neden oldu. 28 yaşında Çalık’ın ölümü sonrası Elazığspor ve HD Elazığ Karakoçan FK, başsağlığı mesajları yayımladı.

Elazığspor Kulübü, mesajında, “Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık’ın trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere İttifak Holding Konyaspor ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.

HD Elazığ Karakoçan FK ise, “Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık’ın geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz” açıklamasını yaptı.