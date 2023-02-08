Elazığ, depremzedeler için tek yürek oldu

Elazığ Belediye Başkan Şerifoğulları’nın depremzedeler için başlattığı yardım çağrısına vatandaşlardan büyük destek geldi.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ilde de etkisi şiddetli bir şekilde hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaraları sarmak için Elazığ tek yürek oldu. Depremden etkilenen depremzedelere yardım eli uzatmak için Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları depremin ilk saatlerinde harekete geçerek yardım çağrısında bulundu. Çağrının ardından vatandaşlar büyük destek gösterdi. Depremzedelerin yardımına koşan vatandaşlar; ısıtıcı, battaniye, kışlık kıyafet gibi temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardımlarının deprem bölgesine ulaştırılması için yardım toplama alanına teslim etti.

Vakit birlik olma vakti diyerek yardım çağrısında bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Birçok ilimizde etkili olan ve ilimizde de şiddetli bir şekilde hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler tüm Türkiye’yi derinden üzdü. Vakit şimdi birlik olma, yaraları sarma, destek olma vakti. Elazığ Belediyesi olarak evleri yıkılan, hasar gören ve depremden korktukları için sokakta kalmak zorunda olan depremzede vatandaşlarımız için seferber olduk. Depremzedelere gönderilmek üzere ekiplerimiz; Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi, Elazığ Belediyesi Hayır Çarşısı, Elazığ Valiliği İrtibat Noktası ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Binası olmak üzere 4 toplama noktasında yardım topluyor. Depremzedelerin ısınma, barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü yardıma ihtiyaç olduğu öğrenildi. Tüm vatandaşlarımızı destek olmaya davet ediyorum. Deprem bölgesine gönderilmek üzere acil yardım malzemeleri battaniye, çorap, yağmurluk, kışlık kıyafet, bebek maması, bebek bezi, eldiven, bere, atkı, ısıtma cihazı gibi öncelikli yardımlar olmak üzere her türlü yardımı vatandaşlarımız yardım toplama merkezlerimize getirebilirler. Tüm Elazığlı hemşehrilerimi yardım kampanyasına destek olmaya davet ediyorum. Şimdiye kadar destek olan tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim bir daha bu tür afetleri yaşatmasın” dedi.

Başkan Şerifoğulları’nın başlattığı yardım kampanyasına büyük destek veren vatandaşlar da Elazığlıları depremzedelere yardım etmeye çağırdı.