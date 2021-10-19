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Elazığ Belediyesinden mevsimlik çiçek dikimi

Şehri daha güzel bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarını sürdüren Elazığ Belediyesi, mevsimlik çiçek dikimleriyle şehrin dört bir yanını güzelleştiriyor.

ELAZIĞ 19.10.2021, 14:55
Elazığ Belediyesinden mevsimlik çiçek dikimi

Şehri daha güzel bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarını sürdüren Elazığ Belediyesi, mevsimlik çiçek dikimleriyle şehrin dört bir yanını güzelleştiriyor.

Sonbahar ayının gelmesiyle birlikte yaz ayları için uygun olan çiçekler, yerini soğuk aylara dayanıklı kış çiçeklerine bırakıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, bu kapsamda kış aylarına dayanıklı çiçek dikim çalışmalarına start verdi. Ekipler bu doğrultuda şehir genelinde park, bahçe, kavşak, refüj, bulvar, cadde yan bantları ve çiçek parterlerini renklerin farklı tonlarından oluşan hercai menekşe ve süs lahanası ile renklendiriyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler ayrıca Ulukent Mahallesi’nden başlayıp Salıbaba Mahallesi’ne kadar devam eden ve Ulukent, Doğukent, Sanayi, Salıbaba ve Kırklar mahalleleri olmak üzere beş mahalleyi kapsayan kanal boyunda peyzaj düzenleme çalışmalarına da devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda kanal boyu çevresinde ağaçlandırma ve çim ekimi öncesi toprak dolgu tesviye çalışmaları gerçekleştiriyor

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