Elazığ Amatör Küme U16 ve U14 Ligi kura çekimi yapıldı

Elazığ Amatör Küme U16 ve U14 Ligi’nde kura çekimi gerçekleştirildi.

Elazığ U16 ve U14 Ligi’nde yeni sezonun kura çekimi gerçekleştirildi. Elazığ Amatör Spor Evi’nde yapılan kura çekimine, TFF İl Temsilcisi Bahaddin Erbasan, ASKF Genel Sekreteri İbrahim Yalınız, ASKF Başkan Yardımcısı Osman Akarsu, TÜFAD temsilcisi Adnan Bakay ve kulüp temsilcilerinin katılımları ile yapıldı. Yeni sezon 29-30 Ekimde oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak. Toplam 8 takımın katılacağı liglerde takımlar çift grup halinde mücadele edecek. Şampiyon olan takım Türkiye Şampiyonalarında Elazığ’ı temsil edecek. U16 Ligi müsabakalarında 2007-2008-2009 doğumlular, U14 Ligi’nde ise 2009-2010-2011 doğumlular oynayacak.

U16 Ligi’nde Elazığ 2023 Spor, Elazığ Karakoçan FK, Karakoçan 1985 Spor, Doğukent Gençlikspor, Elazığ Yolspor, İl Özel İdarespor, Gençlik Merkezi ve Elazığspor yer alacak.

U14 Ligi’nde İl Özel İdarespor, Beyhan Belediyespor, Elazığ Yolspor, Paluspor, Elazığ 2023 Spor, Doğukent Gençlikspor, EBUAŞ ve Elazığspor gibi takımlar bulunuyor.