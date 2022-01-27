Dalmış Beauty’den erkeklere gençleştiren estetik önerisi

Dalmış Beauty yetkilisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, son dönemlerde erkekler arasında da estetik uygulamalarının yaygınlaştığını belirterek erkeklere özel estetik uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Son dönemlerde erkeklere özel farklı estetik uygulamalarının devreye girdiğini belirten Dalmış Beauty yetkilisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, Türkiye’de artık erkeklerin de güzellik merkezlerinin müdavimi olduğunu söyledi. Erkeklerin de tıpkı kadınlar gibi gençleşmek için birçok estetik yöntemine başvurduğunu aktaran Dalmış, "Erkekleri gençleştiren en etkili estetik uygulamaların başın da botoks uygulaması gelmektedir. Botoks cildi sıkılaştırarak, yüz ve boyun bölgesin de ki kırışıkların giderilmesin de aktif rol oynar. Erkekleri gençleştiren diğer estetik uygulamalarının başın da saç ekimi gelmektedir. Birçok erkeğin saçları belirli zaman içerisin de dökülür. Dökülen saçlar erkekleri olduğundan daha yaşlı göstermektedir. Saç ekimi yöntemiyle erkekler gençleşebilmektedir. Dolgu enjeksiyonu da erkeklerin gençleştiren estetik uygulamaların başın da gelmektedir. Dolgu enjeksiyonu göz kapağı, kaş ve ağız bölgesine uygulanır. Uygulandığı bölge de kırışıkları tedavi etmede bir numaralı yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır" dedi.

Gençleşmeyi etkileyen negatif faktörler

Gençleşmek için estetik uygulamaların günümüzde en önemli yöntemlerden biri olduğunu anlatan Dalmış, "Ancak gençleşmeyi etkileyen birçok negatif faktör de bulunmaktadır. Bu faktörlerin başın da sigara ve alkol kullanımı gelmektedir. Sigara dumanı cilt kırışıklıklarını tetikleyen metotların başın da gelmektedir. Alkol de cilde zarar veren maddelerin başın da geldiği bilinmektedir. Ayrıca yağlı ve şekerli yiyeceklerin tüketimi cildin dengesini bozan en önemli etkenlerin başın da gelmektedir. Estetik uygulamaların fiyatları birçok faktöre bağlı olarak şekillenmektedir. Dolayısıyla gençlik uygulamalarının fiyatları konusun da kesin bir fiyat aralığı bulunmamaktadır. Fiyatlar uluslararası fiyat listesi koşullarına uygun olarak belirlenir. Uygulama fiyatları üzerin de en çok etkili olan faktör hekimdir. Hekimin profesyonelliği, kalitesi, hizmet farkı fiyatlar üzerin de doğrudan etkili olmaktadır. Fiyatların oluşumun da ayrıca işlem yapılacak bölgenin yoğunluğu da oldukça önemlidir. Ağız, kaş, boyun, göz kapağı, saç, karın gibi çeşitli faktörler fiyatlar üzerin de aktif bir biçim de rol oynayan etmenlerdir. Fiyatların belirlenmesin de estetik merkezleri de doğrudan aktif bir şekil de etkili olmaktadır" diye konuştu.