Bakan Selçuk, canlı ders işleyen öğretmenlerle görüntülü görüştü
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK, ELAZIĞ'DA EBA'DA CANLI DERS İŞLEYEN ÖĞRETMENLERLE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ’da EBA’da canlı ders işleyen öğretmenlerle görüntülü görüşme gerçekleştirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un talimatıyla bir çok ilde olduğu gibi Elazığ’da da görevlendirilen akademisyenler EBA’ya erişim konusunda sorunları tespit etmek için çalışma yaptı. İnternet erişiminde en fazla sıkıntı yaşanan Alacakaya ve Arıcak ilçelerini ziyaret eden ekip, ilk olarak yol güzergahında bulunan İçme ve Şahsuvar İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret etti. Bakan Selçuk’un Danışmanı Turgay Öntaş koordinesindeki ekip, Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ile birlikte yaptıkları ziyaret esnasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk telefon uygulaması üzerinden görüntülü arama gerçekleştirdi. Bakan Selçuk görüntülü olarak İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ve canlı ders işleyen öğretmenlerle sohbet etti.
Öğretmenlere büyük gayret ve özverileri için teşekkür eden Bakan Selçuk, Elazığ’da görev yapan tüm meslektaşlarına başarılar diledi.
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