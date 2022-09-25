Baharda karların erimesi ile coşan Dipni Çayı üzerine köprü yapıldı

Elazığ’ın Arıcak ilçesi Üçocak beldesinde bir çok üzücü olayın yaşandığı ve çiftçilerin büyük zorluk yaşadığı Dipni Çayı üzerine köprü yapıldı. İhale sonrası yapımı tamamlanan köprü hizmete açıldı.

Doğal güzelliği ve bölgenin önemli su kaynaklarından biri olmasının yanı sıra birçok üzücü olayla da anılan Dipni Çayı, yapılan köprüyle artık sadece güzelliğiyle adından söz ettirecek. 1998 yılında terör örgütü PKK’lı teröristlerin yakalanması için yapılan operasyonda 7 askerin çay sularına kapılması sonucunda 4 askerin şehit olduğu çay üzerine köprü yapıldı.

Üçocak Belediye Başkanı Yılmaz Yegül, köprünün yapılmasının büyük bir zaruret haline geldiğini belirterek, "Montajını tamamladığımız köprü, bölgemiz için stratejik öneme sahip bir köprü olarak hizmete açıldı. 1998 yılında PKK’ya karşı yapılan Murat Operasyonu’nda suyun karşı tarafına geçerken suya kapılan 7 askerimizin çay sularına kapılması sonucunda 4 askerimizi şehit verdiğimiz yer. Geçmişte bu ve bunun gibi birçok acı olaya sahne olan Dipni Çayı üzerine yaptığımız köprümüz ile birlikte artık çayımız sadece doğal güzelliği ve bölgenin önemli su kaynağı olma özellikleriyle anılacak. Aynı zamanda suyun bir tarafında bulunan mahallemizde yaklaşık 3 bin dönüm tarım arazisi bahar aylarında karların da erimesiyle birlikte coşan çay sularının aşılamaması nedeniyle ekilemiyor ve gübrelenemiyordu. Köprümüzün yapılması bu nedenlerden dolayı büyük bir zaruret haline gelmişti. Köprümüzün ihalesi bu çerçevede yapıldı ve montajı da yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. İnşallah bu köprü ile artık can ve mal kaybının önüne geçmiş olacağız. Köprümüzün beldemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dileyerek, yapımında emeği geçen herkese şahsım ve beldem adına teşekkür ediyorum" dedi.