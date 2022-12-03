Aktan: ’’Üniversite tercih fuarları ile öğrencilere direkt ulaşabiliyoruz’’

Okan Üniversitesi Aday İlişkileri Müdürlüğüne bağlı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi Sevda Aktan, üniversite tercih fuarlarının başladığını, bu çalışmalarla öğrencilerle yüz yüze görüşme fırsatı yakalayarak tercih etmeyi planladıkları bölümler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toplam 10 ilde gerçekleştirilecek üniversite tercih fuarları başladı. Fuarlara katılan Okan Üniversitesi Aday İlişkileri Müdürlüğüne bağlı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi Sevda Aktan, çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman gibi illerde fuarların yapılacağını kaydeden Aktan, fuarlar çerçevesinde 10 binlerce öğrenciye ulaşacaklarını dile getirdi. Bu fuarların özellikle öğrencilerle yüz yüze görüşme fırsatı sunması noktasında önemli olduğuna değinen Aktan, ’’Üniversite tercih fuarlarının startı verildi. Biz de Okan Üniversitesi olarak fuarlara katılıp, öğrencilerle görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikler, bizim gençlere direkt ulaşmamız noktasında önemli. Böylelikle istedikleri bölümlerle ilgili bilgiler verip, doğru tercihlere yönlendirebiliyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde yapılacak tüm fuarlara katılıp, öğrencilerle buluşmaya devam edeceğiz’’ dedi.