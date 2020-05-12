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KIRTASİYE SEKTÖRÜNÜN COVID-19 SAVAŞI

Covid-19 salgını, sektörleri artan zorluklarla karşı karşıya bıraktı. Küresel ekonominin büyük bir kısmının karantina önlemleri alması, üretim ve ticarete ek olarak yerel tüketim harcamalarının da ciddi darbe almasına yol açtı. Salgının olumsuz etkilediği iş kollarından biri de kırtasiye sektörü. Tedbir amacıyla okulların kapatılması kırtasiye sektörünü çıkmaza soktu.

KIRTASİYE SEKTÖRÜNÜN COVID-19 SAVAŞI

Covid-19 salgını, sektörleri artan zorluklarla karşı karşıya bıraktı. Küresel ekonominin büyük bir kısmının karantina önlemleri alması, üretim ve ticarete ek olarak yerel tüketim harcamalarının da ciddi darbe almasına yol açtı. Salgının olumsuz etkilediği iş kollarından biri de kırtasiye sektörü. Tedbir amacıyla okulların kapatılması kırtasiye sektörünü çıkmaza soktu.

12 Mayıs 2020 Salı 10:55
2583 Okunma
KIRTASİYE SEKTÖRÜNÜN COVID-19 SAVAŞI

Konu hakkında ekovitrin.com’a konuşan Kıdemli Kitabevi ve kırtasiye Genel Müdürü Selim Varıcı, okulların Haziran ayı içerisinde açılmasının doğru bir karar olacağını belirtti.

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