HOPAPORT GENEL MÜDÜRÜ MERİÇ BURÇİN ÖZER EKOVİTRİN'E KONUŞTU

Türkiye'nin ve özellikle de Karadeniz bölgesinin önemli limanlarından biri olan Hopaport, Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Hopaport Genel Müdürü Meriç Burçin Özer Ekovitrin'den Harun Reşit Tığlı'nın sorularını yanıtladı. Önemli mesajlar veren Meriç Burçin Özer, Hopaport'un gelecekte Türkiye'nin sayılı limanlarından biri haline geleceğini de söyledi. Hopaport Genel Müdürü Meriç Burçin Özer'in röportajını izlemek için lütfen linke tıklayın.