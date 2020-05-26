GÜNER ÖZTÜRK: “ALMAN EKONOMİSİ HER GÜN 27 MİLYAR EURO KAYBETTİ”

30 yıldır Almanya’da müteahhitlik yapan Türk işadamı Güner Öztürk, koronavirüs sürecinde yaşananları EKOVİTRİN’e şöyle anlattı:

“Almanya’da insanlar, savaş gelecekmiş gibi hazırlık yaptılar. Bakımevlerindeki yaşlılar ve emekliler ekonomiye yük olarak görülüyor. Her bir yaşlı ve emekli insanın Alman ekonomisine ayda 5 bin Euro maliyeti var. Bu insanlar kaderlerine terkedildi. Almanya’da ölenlerin yüzde 90’ını bakıma muhtaç yaşlılar Türk cami ve cemaatleri Alman yaşlılara sahip çıktı, onlara yardımda bulundu. Salgın başladığında marketlere hücum edildi. Almanlar tuvalet kağıdı, Türkler un ve makarna stokladı. Kolonya ve maske fiyatları üç katına çıktı.

Adidas gibi dev markalar mağazalarının kiraları ödeyemez hale geldi. Zenginler borsadaki servetlerinin yarısın kaybetti. Sıfır faizle kredi veren bankalar faizlerini yükseltti. Koronavirüsün Alman ekonomisi günlük maliyeti 27 milyar Euro oldu.

Alman hükümeti Covid-19 ile mücadele için 1 trilyon 200 milyar Euro kaynak ayırdı. Almanya kendi ekonomisini kurtarmaya bakıyor. Alman kamuoyunda 2. dalga endişesi var. Salgın devam ederse AB ekonomisine büyük bir darbe indirebilir ve Avrupa Birliği bu yüzden dağılma endişesi taşıyor. Türkiye ile gurur duyuyoruz, koronavirüsle mücadele sürecinde dünyaya örnek oldu. Ben bu koronavirüsü zengin hastalığı diye nitelendiriyorum, çünkü zenginler servetlerini kaybetme endişesi yaşıyorlar.”