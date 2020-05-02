Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği Başkanı Ahmet Çığır Şahin Ekovitrin'e konuştu

Ülke ihracatında önemli bir konumda bulunan ev, mutfak ve hediyelik eşyaları sektörünün de destek paketi kapsamına girmesini istediklerini belirten Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği Başkanı Ahmet Çığır Şahin, “Açıklanan destek paketi demir, çelik, alüminyum ve bakırdan sofra ve mutfak eşyalarının imalatı gibi endüstriyel mutfak ekipmanlarını kapsarken, birbiriyle iç içe geçmiş olan cam, alüminyum, çelik, bakır, pirinç, porselen, seramik, çini, ahşap, polyester’den üretilen ev, mutfak, hediyelik ve sanatsal eşyalar maalesef yer almıyor. Sektör platformlarımıza içerisinde bulunduğumuz bu olağanüstü durumda birlik olarak ortak hareket etme çağrısında bulunuyoruz” dedi.