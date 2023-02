ANIL ULAŞ ÖVENÇOĞLU: “GAYRİMENKULDE GLOBAL MARKAYIZ”

Realtor Global Real Estate hakkında bilgi verebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz, çalışma sisteminiz hangi esaslara dayanıyor?

Realtor Global, 8 yıl önce faaliyetlerine başlamış, tüm operasyonel süreçlerini uluslar arası bir perspektifle yöneten bir Türk markası. Uluslar arası perspektiften kastım, Realtor Global’in müşterilerinin 40 farklı milliyetten olması dışında, şirketin finans, pazarlama, iş geliştirme, teknoloji vb. tüm birimlerinin, Türkiye ve diğer ülkelere uygun olarak yapılandırılmış ve yönetiliyor olması. Bir örnek vermek gerekirse, pazarladığımız tüm gayrimenkuller en az 12 dilde ilana koyulur, kullandığımız tüm resmi dokümanlar, sözleşmeler en az 3 dilde hazırlanır ve hepsi her daim güncel. Farklı bir ülkeyle ilgili mevzuat konusunda o ülkenin müşavirlerinden hizmet alınır. Realtor Global, Türkiye’de alışılagelmiş gayrimenkul aracılık şirketi yaklaşımından tamamen ayrı bir çalışma sistemine sahip, daha ziyade bir yatırım danışmanlık şirketi gibi çalışır, ana müşterisi mülk sahipleri olduğu kadar, gayrimenkul yatırımcıları. Yatırımcı müşterilerine, ilk temastan itibaren, eksiksiz, profesyonel bir hizmet sunar, üstelik bu hizmet kişilerden bağımsız olarak, teknoloji ile de desteklenir. İhtiyaçları doğru anlar ve ihtiyaca cevap veren çözümler üretir, ezberler üzerinden birbirini tekrar eden yaklaşımları benimsemez. Her bir şube kendi içerisinde departmanlar halinde çalışır, departmanlar arası koordinasyon Broker ve ofis müdürü tarafından sağlanır, her iki yönetici de bilfiil tüm operasyonun içerisinde.

“TEKNOLOJİYE YATIRIM YAPIYORUZ”

Sektörde başarıyı yakalamış bir marka olarak kuruluş öykünüzü kısaca anlatır mısınız? Geçen yıllarda gerçekleştirdiğiniz çalışmalar nelerdir?

Realtor Global, kurulduğu günden itibaren müşteri sayısı, işlem sayısı, çalışan sayısı, işlem hacmi açısından sürekli bir büyüme göstermiş, başarılı bir gayrimenkul şirketi. Bu sektörde online satış işlemi dahi yönetebilen tek firma olduğumuzu söyleyebilirim. Teknolojiye yatırım yapıyoruz, güncel trendleri, pazarlama fırsatlarını yakından takip ediyor ve işimize adapte ediyoruz. Geçtiğimiz yıllar boyunca işimizi hep üzerine katarak büyüttük, bugün ulusal proje şirketleri kendileri bize ulaşıp bizimle çalışma isteklerini bildiriyorlar. Büyük düşünüyor, büyük oynuyoruz, 2022 yılı sonu itibariyle İngiltere liginde Hullcity futbol takımının global gayrimenkul sponsoru olduk. Halihazırda Alanyaspor ve Antalyaspor futbol takımının sponsoruyuz. İşimize değer katacak her alanda yatırım yapmaktan kaçınmıyoruz.

“2015 YILINDA FAALİYETLERİMİZE BAŞLADIK”

Sizi emlak alanına yönlendiren sebeplerden bahseder misiniz?

Emlak sektörü, gerek Türkiye’de gerekse globalde, doğru bilgi ve/veya bilgiye ulaşma yeteneği açısından, hem satan hem de satınalan için, ciddi bir profesyonellik gerektirir, zira diğer pek çok emtia ile karşılaştırıldığında, alma ya da satma kararı verirken pek çok kriterin bir arada değerlendirileceği daha komplike bir karar sürecine ihtiyaç var. Şöyle ki, evinize bir televizyon alacakken, gideceğiniz bir tatile karar verirken, ya da arabanızı satarken ihtiyaç duyduğunuzdan çok daha fazla zamana ve bilgiye, gayrimenkul yatırımı yapma kararınızı verirken ihtiyaç duyarsınız. Bu noktada size sağlıklı bilgi akışı sağlayan, sizi doğru yönlendiren, güvenilir gayrimenkul danışmanlık firmaları işinizi kolaylaştırır. Ancak maalesef sektörde en belirgin sorunlardan biri güven ve profesyonellikten uzak, kısa vadeli kazançlara odaklanmış hizmet yaklaşımı. Diğer bir sorun ise, hizmet iş akışındaki düzensiz, bütüncül olmayan, ihtiyaçlara tam anlamıyla cevap veremeyen eksik danışmanlık hizmetleri. Satış öncesi ve satış sonrasında müşteriye sunulan hizmetler, profesyonellikten uzak, iyi niyete dayanan çabaların ötesine geçemiyor. Ben 14 yıldır bu sektörde işin her basamağında çalışma şansına sahip oldum ve bu işin güvene dayalı, işe uzmanlık katarak, ‘big data’yı işin merkezinde tutup, profesyonel şekilde yönetilmesi halinde ne tür fırsatlara ve büyüme potansiyeline haiz olduğunu görebildim. 2015 yılı itibariyle de bu perspektifle kendi markam Realtor Global’i hayata geçirme kararı aldım.

Realtor Global olarak şu anda hangi böl - gelerde çalışıyorsunuz?

Realtor Global olarak bugün 4 ülkede 6 ofisimizle ağırlıklı Türkiye coğrafyasında 40’dan fazla ülkeden müşteri grubuna hizmet vermekteyiz. Pazarlama faaliyetlerimizi özellikle Rusya, Ukrayna, eski SSCB ülkeleri ve Balkan ülkelerinde yürütüyoruz, Realtor Global, yılın ortalama 250 günü bu pazarlarda tanıtım/fuar/konferans etkinliklerinde bulunuyor. Bu pazarlardaki online ve offline pazarlama çalışmalarımız 7/24 kesintisiz devam ediyor. Alanya ve Antalya ofislerimize ek olarak 2022 yılı itibariyle Rusya/Moskova, Bosna-Hersek ofislerimizi açtık, Kıbrıs ve İstanbul ofislerimiz Şubat 2023’de faaliyete başlıyor. Bu sene itibariyle toplam 250 çalışana ulaşacağız. Çoğunluk sahil hattı olmakla birlikte, Türkiye’nin her şehrinden gayrimenkul satışı işlemi gerçekleştirebiliyoruz.

“PEK ÇOK İŞLEMİ OTOMASYON İLE YÜRÜTÜYORUZ”

Franchise sisteminde yatırımcılara ne gibi avantajlar sunuyorsunuz?

Daha önce de belirttiğim gibi, biz profesyonel bir gayrimenkul yatırım danışmanlık şirketiyiz, sektördeki ‘bir masa-bir kasa’ ezberlerinin tamamen dışında, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, bilgiye ve uzmanlığa dayalı, işini teknoloji ile bütünleştirmiş ve sürekli güncelleyen geliştiren bir iş anlayışımız var. Diğer taraftan sektörde franchise veren zincir gayrimenkul firmalarından da farklıyız, bizim çalışma şeklimiz ‘bolca portföy al, ilan sitelerine yükle ve doğru alıcının seni bulmasını bekle’ değil, ‘alıcıyı işin merkezine koy, onu iyi anla, onu ihtiyaçlarına en uygun yatırım fırsatlarıyla buluştur’. Tabi bu ciddi bir süreç yönetimi, nitelikli iletişim, uzmanlık ve takip gerektiriyor. Bizim her ofisimizde ana dili yabancı bir dil olan en az 4 gayrimenkul danışmanı istihdam edilir. Halihazırda 150 personelimizin yüzde 50’den fazla birden fazla yabancı dili ileri seviyede konuşabilir.

Kendimize özel geliştirdiğimiz CRM programımız ise, tüm iş akışını ve iletişimi sistem üzerinden yürütmemizi, departmanların birbiriyle koordinasyon sağlamasını, yöneticilerin çalışanların performansını izlemesini ve ölçmesini, ve gerekli raporlara erişimi sağlıyor. Pek çok işlem tamamen otomasyon ile yönetilebiliyor. Yerli ve yabancı personelimiz hem işe başladıklarında hem de bizimle çalıştıkları süre boyunca uluslararası ve Türk eğitmenlerden gayrimenkul, hukuk, tapu, müşteri ilişkileri, pazarlama ve iletişim eğitimlerini alırlar, eğitimlerini başarı ile tamamlayan personel göreve başlar. 2023 yılı itibariyle İstanbul genel merkez ofisimizde Realtor Akademi projemizi hayata geçiriyoruz. Yine diğer franchise markalardan farklı olarak, bizim markamızda işler departmanlar üzerinden yürütülür, yani bir gayrimenkul danışmanı, portföyün içeriye girişinden satışına ve hatta satış sonrası sürecine kadar her konuda donanımlı olmak, işi yürütmek ve takip etmek zorunda değil. Portföy departmanımız portföy akışını yönetir, reklam pazarlama departmanımız video içerikleri, yazılı içerikleri ve pazarlama materyallerini üretir, gayrimenkul danışmanı ekibimiz müşteri ilişkileri ve satışı yönetir, satış sonrası hizmetler departmanımız yatırımcılarımızın takip eden dönemdeki ihtiyaçlarına çözüm üretir, ayrıca teknoloji, hukuk ve muhasebe birimlerimiz tüm ekipleri destekler. Kurulduğumuz günden bugüne ara vermeden devam ettiğimiz uluslararası pazarlama çalışmalarımız kapsamında dünyanın en etkin gayrimenkul pazarlama platformlarını, fuarları ve etkinlikleri çok uygun şartlarla kullanabilme gücüne sahibiz. Bu kapsamda 50’ye yakın şirketle özel anlaşmalarımız bulunuyor. Franchise olma kararımızın ardından franchise sistemimizin oluşturulması ve yönetilmesi konusunda profesyonel destek alıyoruz, dolayısıyla sahip olduğumuz yönetim gücünü, çalışma yöntemlerimizi, pazarlama imkanlarımızı ilk gün itibariyle franchise şubelerimize aktarabileceğimiz bir yapı oluşturduk. Franchise şubelerimiz ailemize katıldıkları an itibariyle gerek fiziksel kurulum, gerek ekiplerin oluşturulması gerek portföy geliştirme, gerekse satış ve pazarlamanın yönetilmesinde 8 yıllık Realtor Global uzmanlığı ile işlerine başlıyorlar.

“GLOBALDE OFİS SAYIMIZI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”

Realtor Global olarak kısa ve uzun vadedeki hedeflerinizi anlatır mısınız? Öncelikli hedefimiz pazar potansiyelinin yüksek olduğu, başta İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Mersin, Trabzon olmak üzere, Kuşadası, Bodrum, Çeşme, Kemer gibi lokasyonlarda franchise yapılanmamızı tamamlamak. Ardından Global pazarda ofis sayımızı artırmayı planlıyoruz. Kazanç tarafında ise halihazırda mevcut satışlarımız ile ciro ve hacim olarak pek çok zincir franchise’ın toplam hacminden dahi daha öndeyiz, üstelik döviz ile kazanıyor ve TL ile harcıyoruz. Bu başarıyı katlayarak çoğaltmayı ve franchise şubelerimizle paylaşmayı istiyoruz.