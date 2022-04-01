İHBİR BAŞKAN ADAYI AYDIN SOYYİĞİT: 'İHRACATIMIZI 2 KAT ARTIRACAĞIZ'

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydın Soyyiğit, 2018 yılında görevi devraldıklarında 2 bin 200 olan üye sayısını 2 katından daha fazla artırarak, 4 bin 700’e çıkardıklarını belirtiyor. Soyyiğit, “Göreve geldiğimizde ihracat rakamlarımızı da 2 katına çıkardık. 1.7 milyar dolar ihracat rakamını 2021 yılı itibariyle 2.8 milyar dolara yükselttik. İHBİR olarak yeni dönemde ihracat hedefimiz 3.5 milyar dolar” diyor. İHBİR Başkan Adayı Aydın Soyyiğit, İHBİR Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde yaptıkları çalışmaları ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi hedeflediği projeleri Ekovitrin’e anlattı.

İHBİR’de yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev yapıyorsunuz. Yapılacak seçimlerde de İHBİR başkanlığı için adaysınız. Nasıl bir hizmet dönemini geride bıraktınız?

İHBİR’in mevcut yönetiminde 4 yıl boyunca şu anda başkanlık görevini yürüten Haluk Okutur ile birlikte görev aldık. Haluk Beyin İHBİR’e çok önemli katkıları oldu. Kendisiyle mevcut yönetimimizde çalışmaktan oldukça mutluyuz. Bu süreç içerisinde oldukça önemli projelere imza attık. Çok önemli fuarlar organize ettik, bu fuarlarla üye firmalarımızı yurt dışına taşıdık. Yaklaşık 32 tane fuar gerçekleştirildi, bu önemli bir rakam. Onun dışında 37 tane satın alım heyeti organize ettik. Bunun bir kısmını online olarak gerçekleştirdik. Yaşanan pandeminin etkisiyle her ne kadar kapanmalar olsa da bunlar üye firmalarımızı yurt dışındaki potansiyel alıcılara ulaştırma anlamında önemli organizasyonlardı. Bu organizasyonlarda 5 binin üzerinde görüşme yapıldı. Dünyanın birçok bölgesinde Ticaret Bakanlığı’nın öngörüleriyle Uzakdoğu, Batı, ABD, Güney Amerika, Orta Amerika, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında alım heyetlerini gerçekleştirdik.

“KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZİ FUARLARLA DÜNYAYA TANITIYORUZ”

İHBİR’de kadın girişimcilere destek anlamında yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz?

Geçmiş dönemde sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdik ve kadın girişimcilerimizin sayısını artırdık. Kadın girişimci üye sayımız 60’a yükseldi. Kadın girişimcilerimize fuarlarda kendilerini dünyaya tanıtma imkanı sunduk. Birlikte hareket ediyoruz, projeler geliştiriyoruz, onları dünya pazarlarına adapte etmeye çalışıyoruz ve bu konuda oldukça başarılar elde ettik. Yeni dönemde kadın girişimci sayımızı 3 katına çıkaracağız.

“BÜYÜK BİR GIDA FUARI DÜZENLEYECEĞİZ”

İHBİR başkanı seçilirseniz önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi hedeflediğiniz çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verir misiniz?

Yeni dönemde yine fuar faaliyetleri ve satın alım heyetleri yapacağız. Aynı zamanda Türkiye’ye ve İstanbul’a yakışır çok büyük bir organizasyon olan bir gıda fuarı düzenleyeceğiz. Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle birlikte diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket ederek böylesine büyük bir gıda fuarını organize edeceğiz. Katma değerli tarımsal ürünlerimizi tüm dünyaya tanıtma anlamında önemli bir belgesel yayınlayacağız ve bunu dijital platformlarda yaklaşık 4 milyon insana ulaştırıyor olacağız. Önemli projelerimizden bir tanesi de dış ticaret eğitimi gören başarılı öğrencilerimize burslar vereceğiz, eğitimler düzenleyeceğiz ve bu arkadaşlarımızı üye ve ihracatçı firmalarımıza yönlendirerek destek sağlayacağız. Minimum her yıl 100 gencimizi sektöre kazandırıyor olacağız. Bu da bizim için önemli bir çalışma olacak. Bu gençlerimiz belki bizi yarın yurt dışında temsil edecek belki de iş ortaklarımız olacak. Arkadan gelen yeni neslin de önünü açıyor olacağız.

“TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ İHRACATTA”

İhracatı artırma konusunda yapmayı planladığınız çalışmalar nelerdir?

Bizim için ihracat çok önemli. Türkiye’nin geleceğini ihracat olarak görüyoruz. Üretmiş olduğumuz ürünleri dünyaya sunma, dünya pazarlarından pay alma konusunda dış ticaretin önemli bir etkisi var. Bu çok önemli bir unsur bizim için. Bu anlamda yapılacak çok işimizin olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda çok önemli bir projemiz olacak; mikro ihracat. Mikro ihracata odaklanacağız ve Amazon ve Alibaba gibi dijital satış noktalarında ürünlerimizi pazarlayacağız. Çin, ABD ve İngiltere’de bunun altyapısını oluşturuyoruz. Lojistik, yurt dışı depolama ve dijital platform anlamında çalışmalar yapıyoruz. Yönetimimizde bu konuda alanlarında mutlak başarılara hâkim olan arkadaşlarımız var. Güçlü bir yönetime sahibiz. Yönetimdeki arkadaşlarımızın bu konulardaki tecrübeleri bizi daha güçlü kılıyor.

“HEDEFİMİZ 3,5 MİLYAR DOLAR İHRACAT”

İHBİR’in kısa ve uzun vadedeki hedefleri hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz?

2018 yılında görevi devraldığımızda İHBİR Başkanı Haluk Okutur’un hedefi vardı. Her şeyi 2 katına çıkaracaktık. Üye firma sayımızı 2 katından daha fazla artırdık. 2 bin 200 olan üye sayısını 4 bin 700’e çıkardık. İhracat rakamlarımızı da 2 katına çıkarma fırsatını yakaladık. 1.7 milyar dolar ihracat rakamını 2021 yılı itibariyle 2.8 milyar dolara yükselttik. Bu yıl sonu itibariyle ihracat hedefimiz 3.5 milyar dolar. Hedeflerimiz doğrultusunda çok büyük büyümeler sağladık, bu da çok sevindirici. Katma değerli ihracat yapıyoruz, ürünlerimizi katma değerli şekilde dünya pazarlarına sunuyoruz. 2022-2026 hedefimiz yine 2 katı ihracat rakamına ulaşmak. Bunun sözünü verebiliriz hatta fazlasını da yapabiliriz. Bizim enerjimiz fazla, Türkiye’nin potansiyeli çok yüksek. Stratejik öneme sahibiz. Ürünlerimiz değerli. Değerli bir şekilde ihracat yapacağız, projeler geliştireceğiz. Heyecanımız, modumuz yüksek, ben inanıyorum ki hedeflerimize çok kısa zamanda ulaşacağız.

“TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BİR PAZAR”

Yeni dönemde İHBİR’de gerek tanıtım gerekse ihracat anlamında nasıl bir farkındalık yaratmayı hedefliyorsunuz?

Pazarlar aslında dünyanın her yerinde paralellik gösteriyor. Ancak kültürel farklılıklar olduğu için tüketici beklentileri ve talepleri farklılık gösterebiliyor. Biz tüketici beklentilerinin hangi ülkede neler olduğu ve hangi ürünleri ne kadar katma değerle satabileceğimiz konusunda açıkçası bilgi sahibiyiz. Türkiye’de aslında bu konuda anahtar kelime ‘özgüven’. Bunu yapabiliyor olmak çok önemli bir şey. Gerçekten Türkiye’de çok ciddi potansiyel var. Biz yeni pazarlar oluşturuyoruz ve yeni pazarlara ürünlerimizi sunuyoruz. Bu pazarlarda x2-x3 katma değerli ihracatlarımız var. Türkiye’nin gastronomisi çok büyük ve önemli. Türkiye, çok farklı ziyaretçi profiline sahip. Örneğin Güney Amerika ve Uzakdoğu’dan gelerek, Türkiye’nin kültürünü keşfeden insanlar mevcut. Biz, üye firmalarımızı bu pazarlara yönlendiriyoruz. Farklı pazarlarda aktivitelerimiz ve faaliyetlerimiz oluyor. Satın alım heyetlerimizi bu doğrultuda yapıyoruz. Dolayısıyla beklentileri çok iyi bildiğimiz ve güçlü bir ekibe sahip olduğumuz için vizyon anlamında bu işe çok farklılıklar katıyoruz. Bu da bizim farklılığımızı teşkil ediyor. Özgüvenimiz yüksek, nerede ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Zaten biz statü olarak Ticaret Bakanlığı’na bağlıyız. Dolayısıyla arkamızda devlet mevcut. Devletimizin çok ciddi teşvikleri var. Bunları üye firmalarımıza anlatıyoruz. Fuarlarda ve alım heyetlerinde destek alıyoruz. Bizim işimiz katma değerimizle ülkemizi, değerlerimizi yurt dışında en iyi şekilde tanıtmak. Genç insanlarımızı, kadınlarımızı sektöre katıyoruz. Çok ciddi bir stratejik öneme sahip olan Türkiye, çok önemli bir pazar. Lojistik anlamında avantajlarımız var. Gerek üye firmalarımızın sayısını artırmak gerekse üretmiş oldukları değerleri yurt dışına taşımayı hedefliyoruz. Memleketimize borcumuz olduğunu düşünüyoruz. Biz enerjilerimizi, kazanımlarımızı bu memleketten aldık. O yüzden Büyük Türkiye’nin önünü açmak ve büyük pazarlara ulaşmak için bizim de kazanımlarımızı, bilgi birikimlerimizi kendi gencimize, sanayicimize, üretici firmalarımıza yansıtıyoruz. Hedefimiz, daha fazla ihracat yapmak, daha fazla katma değer sağlamak ve daha fazla istihdam yaratmak.

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur: “AYDIN SOYYİĞİT’İ DESTEKLİYORUZ”

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, Soyyiğit Gıda Genel Müdür Yardımcısı ve İHBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydın Soyyiğit’in İHBİR’in Nisan ayında gerçekleştirilecek olan ‘Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda Başkan Adayı olacağını ve yönetim kurulu olarak Aydın Soyyiğit’i desteklediklerini söyledi. Haluk Okutur, açıklamasında, “Nisan ayında gerçekleştirilecek olan ihracatçı birliklerin ‘Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda Başkan Adayımız; Yönetim Kurulu olarak uzun yıllardan beri birliğimizde, tecrübesi, konulara hâkimiyeti ve çözüm odaklı yaklaşımıyla bugüne kadar başarılı çalışmalarından dolayı her zaman takdir ettiğimiz Yönetim kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Aydın Soyyiğit kardeşimizi, Birliğimizin başarı ile sürdürdüğü çalışmaların devamlılığı, başlattığımız projeleri takibi, birlik üyelerimizin ihracatlarını, dolayısıyla ülkemiz ihracatını arttıracak yeni projelerini gerçekleştirilmesi için mevcut yönetim kurulu olarak aldığımız kararla İHBİR Yönetim kurulu başkan adayımız olarak ilan ediyoruz. Hayırlı olsun. Başkan adayımız Sayın Aydın Soyyiğit kardeşimizi yönetim kurulu olarak her daim destekliyor ve ilk günkü heyecanla Birliğimize yenilikler kazandırmaya el birliği ile ülkemiz için çalışmaya, üretmeye devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. İHBİR’in yeni yönetim kurulu adayları şu isimlerden oluşuyor: Aydın Soyyiğit, Yavuz Altun, Mehmet Göksu, Işılay Reis Yorgun, Kadir Emin Dindar, Mustafa Başar, Yakup Çebi, Mücahit Yıldız, Yakup Özgür.