DAMAT TWEEN, KIYAFETLERİNİ REEL ORTAMDAN AVATAR EVRENİNE TAŞIYOR

Bu sezon ise sınırları iyice zorlayarak bütün koleksiyonu ve modelleri gerçek hayattan oyun dünyasına ve hayal gücünün sınırsız evrenine taşıyor. Koray Birand’ın yönettiği kampanya filmi, Türk moda dünyası için bir ilk... Çünkü ilk kez bir marka hem çalıştığı global modelleri hem de tüm kıyafetleri reel ortamdan avatar evrenine taşıyor. Böyle bir filmin ortaya çıkması ise altı ay süren bir çalışmanın eseri. Hem Damat Tween 2022 İlkbahar/Yaz koleksiyonu hem de avatar dünyası ile uyumlanacak global modellerin belirlenmesi, gerek bu isimlerin gerekse gerçekte üretilen kıyafetlerin dijital olarak modellenmesi, filmin geçtiği dünyaların yaratılması, stüdyo ve post prodüksiyon aşaması ve filmin Unreal Epic Games’in oyun motorunda finalize edilmesi, benzersiz, gözü kara ve gerçekleştirmesi zor bir proje... Çıkış noktası tam da günümüz dünyasında olduğu gibi gerçek hayatla dijital dünyayı; sahip olduklarımızla hayallerimizi buluşturmak ve ikisinin birbirine geçtiği yeni nesil bir dünyayı anlatmak… Damat Tween bu filmle, gerçek dünyada yaşayıp dijital dünyada gelişiyor olmamızın altını çiziyor. 2022 İlkbahar/Yaz koleksiyonunda Damat Tween, bu vizyonla birikim ve ustalığını ilerici bir tasarım ve geleceğe dönük bir bakış açısı ve fonksiyonla birleştiriyor; modanın geleceğinden, stil algısının global dönüşümünden haberler veriyor. Tasarım diliyle bedene ve ruha enerji verip, renklerin duygusal gücünden yararlanarak daha fonksiyonel ve cinsiyetlerin dışında ürünler sunuyor.