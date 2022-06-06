BDDK Lisansını Alan Fuzulev, Yoluna Güçlü Adımlarla Devam Ediyor

Faizsiz finansman sisteminin öncü markası FuzulEv, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yürütülen intibak sürecini tamamlayarak aldığı lisans ile hızlı büyümesini sürdürüyor. FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, “Türkiye’de faizsiz finansman sisteminin daha hızlı gelişmesine daha etkin bir şekilde katkıda bulunacağız” dedi. Türkiye’de 30 yıldır faizsiz finansman sistemiyle vatandaşları ev ve otomobil sahibi yapan FuzulEv, sağlam temeller üzerine inşa edildiğini bir kez daha kanıtladı.

Güçlü ve istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden şirket, BDDK tarafından yürütülen intibak sürecini tamamlayarak lisansını aldı. Lisans sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, “Tamamen devlet denetiminde hizmet vermeye başlayan faizsiz finansman şirketleri artık daha şeffaf bir şekilde çalışmaya devam edecek. FuzulEv olarak BDDK intibak sürecinde çok titiz ve dikkatli yol aldık. Buna karşılık olarak da lisansımızı alarak Türkiye’de faizsiz finansman sisteminin daha hızlı gelişmesine daha etkin bir şekilde katkıda bulunacağımıza inanıyorum” dedi.

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak’a, FuzulEv’in faaliyetleri ve faizsiz finansal sistemi ile ilgili açıklamalar yaptı.

“LİSANSLARLA MAĞDURİYET ÖNLENECEK”

Sektördeki firmaların faizsiz finansman şirketi olarak faaliyet gösterilebilmesi için kuruluş ve faaliyet izinlerinin (lisans) alınmasının artık zorunlu olduğunu dile getiren Akbal, BDDK lisanslarıyla mağduriyetlerin önleneceğini de belirtti. Akbal, yüksek kredi faizi ve maliyetine katlanmak istemeyen ya da bütçesine göre ev ve otomobil sahibi olmak isteyen 350 bin kişinin sisteme dahil olduğunu hatırlattı. FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, “Faizsiz Finansman Modeli, faizsiz, peşinatsız ve kredisiz olarak ev sahibi olmak isteyen tüm kesimlere hitap ediyor, Türkiye’deki ipotekli konut satışlarına baktığımızda bu sistem ile konut sahibi olanların payı yüzde 5’ler seviyesinde buluyor. Fakat yeni düzenlemeler ve BDDK sürecinin de tamamlanmış olması ile birlikte pazar payının çok hızlı bir şekilde artacağını, önümüzde ki 5 yıl içinde orta vadeli periyotta yüzde 20’ler noktasına gelmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.