Aylin Tülay Özden: 'Birçok Sektöre Yüksek Teknoloji Çözüm Üretiyoruz'

Doruk Yönetim Kurulu Üyesi ve ProManage Corporation Genel Müdürü Aylin Tülay Özden, firmalarının çalışmaları, yeni ürünleri ve geleceğe dönük hedefleri konusunda Ekovitrin’in sorularını cevaplandırdı.

Kısaca kendinizden ve şirketinizden bahseder misiniz?

1967 yılında İstanbul’da doğdum. Lisans eğitimine 1984-1988 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği bölümünde başladım. 1988-1993 yılları arasında aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak görev aldım. Akademisyenlikten sonra eşim Cengiz Özden ile Doruk’u kurarak sanayiye geçiş yaptım. Teknoloji alanında 30 yılı aşkın süredir aktif faaliyet gösteren bir kadın yönetici olarak Doruk Yönetim Kurulu Üyesi ve ProManage Corporation Genel Müdürü olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. Şirketimiz, üretim yapan sanayi işletmelerinin üretimlerini daha hızlı, çevik, kaliteli ve verimli yönetmeleri için dijital yazılım ve donanım araçları geliştirmek hedefiyle 1998 yılında kuruldu. Artırılmış gerçeklik, makine öğrenmesi, yapay zekâ, büyük veri ve analitik konularında yetkin kadromuzla otomotiv, beyaz eşya, plastik, ilaç, kimya, gıda ve ambalaj başta olmak üzere pek çok farklı sektöre yüksek teknoloji çözümler sunuyoruz. Teknopark İstanbul’da yer alan merkez ofis, Antalya Teknokent ve İzmir Depark Teknokent ofisleri olmak üzere üç ofisimizle faaliyet gösteriyoruz. ABD’de büyüme hedefimiz kapsamında da Chicago’da ProManage Smart Manufacturing Solutions Corp. şirketini kurduk. Aynı şekilde Almanya’daki Endüstri 4.0 platformunun Amerika versiyonu olan MxD ile de ortak çalışıyoruz. Türkiye’de üretim yönetiminde dijitalleşme pazarını inşa eden teknoloji şirketi olarak tüm dünyaya inovatif yönü güçlü çözümler geliştirmeye devam ediyoruz.

Yeni ürününüz ProManage Cloud hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu ürün ile sanayicilerin hangi beklentilerini karşılıyor, ne gibi avantajlar sunuyorsunuz?

IoT tabanlı ve seviyelendirilmiş üretim yönetim sistemi olan yeni ProManage Cloud ürünümüz, sanayicilerin ekonomik ve pratik bir şekilde dijitalleşme beklentilerini en yüksek seviyede karşılıyor. Oldukça düşük maliyetle verimli üretime geçen ve siparişlerini daha kısa sürede teslim ederek çevik bir yapıya dönüşen firmalar, ProManage Cloud ile birkaç hafta içinde yüzde 50 üretim verimliliği artışı elde ediyor. En az yüzde 30 daha az zamanda daha hızlı üretime imkân tanıyan sistemimiz, aynı zamanda makine duruş sürelerinde ise yüzde 20 azalma sağlıyor. Akıllı fabrika ve gelecekte de başarılı bir tedarikçi olmanın en kolay yolunu sunan ProManage Cloud, sanayicilerin dijitalleşmek konusunda engel olarak gördüğü birçok handikabı ortadan kaldırıyor. Ekstra makine yatırımına gerek duymadan mevcut internet altyapısıyla yönetilebilmesi ve sadece bir asgari maaş ile kurulabilmesi avantajıyla da sanayicilere ve KOBİ’lere büyük kolaylık sunuyor.

Gelecek döneme ilişkin hedef ve beklentilerinizi öğrenebilir miyiz?

Gelecek dönemde başta ülkemizdeki farklı ölçekteki firmalar olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine ulaşmak istiyoruz. Geniş çaplı hedefimiz ise dünyaya yayılmak ve üretim yönetim sistemleri alanında Türkiye’den çıkan öncü bir teknoloji markası olmak. Dünyanın ilk üç MES üreticisi arasına girme gayemize ulaşmak için teknolojinin kalbinin attığı Amerika’daki varlığımızı güçlendireceğiz. Hâlihazırda Amerika’da ProManage olarak sürdürdüğümüz faaliyetlerimize ve “Manufacturing IT” projelerinde konsorsiyum üyesi olarak Ar-Ge çalışmalarımızı son hızla sürdürmeye devam edeceğiz.