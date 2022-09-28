HİZMET İHRACATINDA HEDEF 130 MİLYAR DOLAR

Bünyesinde turizm ve seyahat, sağlık, eğitim, yolcu taşımacılığı, yük taşımacılığı ve lojistik, eğlence ve kültür, limanlar ve yer hizmetleri, yazılım ve bilişim, müteahhitlik ve teknik müşavirlik, diğer iş hizmetleri gibi 10 stratejik alt sektör barındıran Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) sektörlerin potansiyeline ulaşması için çalışmalarını artırdı. Geçen yıl yüzde 60 artışla 57,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek ülke ekonomisinin cari açıkla mücadelesine 26,5 milyar dolarlık net katkı sağlayan sektör, bu yılın ilk 6 ayında da performansını artırmayı başardı. Bu dönemde yüzde 69 artışla 33 milyar dolar tutarında hizmet ihracatı gerçekleşirken yaklaşık 14,5 milyar dolar cari fazla elde edildi. 2025 yılı strateji planları dahilinde ihracat hedefini 110 milyar dolar olarak belirleyen sektörler, elde ettiği başarılar neticesinde bu hedefi 2023 yılında gerçekleştirmeyi hatta geçerek 130 milyar dolara ulaşmayı planlıyor. Gösterdiği başarıyla küresel ihracattan aldığı payı yüzde 1’in üzerine çıkaran sektör, gerçekleştirdiği çalıştaylarla aldığı payı artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 27-28 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Hizmet İhracatı Sinerji ve İş Birliği Çalıştayı’na, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, HİB Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Dr. Emre Orhan Öztelli ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

“YIL SONU HEDEFİMİZ 90 MİLYAR DOLAR”

HİB olarak 4 yıl gibi kısa sürede yaklaşık 3 bin üyeye ulaşmayı başardıklarını kaydeden HİB Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Bu yılın ilk yarısında ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 69 artışla 33 milyar dolar tutarında hizmet ihracatı gerçekleştirirken yaklaşık 14,5 milyar dolar tutarında hizmet ticareti fazlası sağlamış olduk. Yılın geri kalanının da çok verimli geçmesini ve bu yılı 90 milyar dolar ihracatla kapatmayı bekliyoruz. 2025’e kadar 110 milyar dolar ihracat hedeflemiştik ama şu anda görünen o ki 2023 yılında 130 milyar dolar seviyelerine ulaşacağız” diye konuştu. Yılın ilk yarısındaki verilere bakıldığında küresel hizmet ihracatından alınan payın yüzde 1’in üzerine çıktığını vurgulayan Bolat, şöyle devam etti: “Ama bu oran da bizim için yeterli değil. 2022 yılında 7 trilyon dolara ulaşması beklenen küresel hizmet ticaretinden daha fazla pay almamız gerektiğinin farkındayız. Hedeflerimizi de çalışmalarımızı da bu yönde yapıyoruz. Fakat biz biliyoruz ki Türkiye hizmetler sektörü bunun çok daha iyisini yapabilecek potansiyele sahip. Gelişmiş altyapı hizmetlerimiz, turizm sektöründeki tecrübemiz, tarihimiz, kültürel dokumuz, coğrafi avantajımız ve fiyattaki rekabetçiliğimiz ile bu pastadan daha fazla almamız lazım.”

“İHRACATÇILARIMIZA 1,9 MİLYAR LİRA DESTEK SAĞLADIK”

Çalıştay kapsamında ihracatçılarla bir araya gelen ve bakanlık olarak her türlü yatırımı desteklediklerini aktaran Ticaret Bakanı Mehmet Muş şunları söyledi: “2022 Ocak-Haziran dönemi hizmet ihracatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, yaklaşık yüzde 70 oranında artarak, 33 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaretimize yönelik nihai hedefimiz; bu oranı yükselterek, cari açık konusunu ekonomimizin gündeminden kalıcı olarak çıkmasını sağlamak. 2012 yılından bugüne kadar ihracatçılarımıza, bakanlık olarak 1,9 milyar liralık destek sağladık. Yeni kararlarımızla daha güçlü bir şekilde destek sağlamaya da devam edeceğiz. Eminim ki uluslararası rekabet gücümüzü artıracak, günümüz şartlarına uygun bu yeni kararlar, hizmet sektöründeki gücümüze güç katıp, firmalarımıza uluslararası piyasalarda daha fazla hareket kabiliyeti sağlayacak. Bununla beraber bakanlığımız, ihracat gelirlerimizin eksiksiz ölçülebilmesini temin edip, hizmet ticareti istatistiklerinin iyileştirilmesi çalışmalarında öncü bir rol oynuyor.”

“TIKANIKLIĞI ORTADAN KALDIRACAĞIZ”

Geçen yıl 225 milyar dolarlık ihracat yapıldığını, bu yıl ise 250 milyar dolara ulaşmayı hedeflediklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu yüzden altyapıyı daha da geliştirmek gerektiğinin altını çizdi. Bu nedenle önümüzdeki 30 yıllık planı da yaptıklarını söyleyen Karaismailoğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Demir yolu ağımızı 28 bin 500 kilometreye çıkarıyoruz. Havalimanı altyapımız tamamlandı aslında, devam eden 3 havalimanı inşaatımız var, onları da tamamlayacağız. Liman sayımızı da 235’e çıkaracağız. Elektrikli araçlar için uygun altyapıları tamamlayacağız. Yüksek hızlı tren ve hızlı trene ulaşmış il sayımızı 8’den 52’ye çıkaracağız. Hava yolundaki yıllık yolcu sayımızı 210 milyondan 344 milyona yükselteceğiz. Yıllık demir yolu yük taşımasını 38 milyon tondan 448 milyon tona çıkaracağız.”

“TURİST HEDEFİMİZİ 47 MİLYON OLARAK GÜNCELLEDİK”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Hizmet ihracatçıları ülkemizde A’da Z’ye görevler üstleniyor. Yazılım, bilişim sektöründen yolcu taşımacılığına, müteahhitlik teknik müşavirlik hizmetlerinden eğitim, sağlık alanlarına, yük taşımacılık lojistik hizmetlerinden eğlence kültür hizmetleri başta olmak üzere 10 alt sektörde çok önemli görevler alıyor. Ülkemiz, bu yılın ilk 7 ayında 26 milyon 195 bin 747 ziyaretçi sayısına ulaştı ve bu önemli başarıda hizmet sektörünün payı oldukça büyük. Bu yıl 42 milyon turist hedefimizi 47 milyon olarak güncelledik. Bu sayı yukarı doğru revize etmeye el birliğiyle devam edeceğiz” dedi.

“TÜRKİYE, FİNANSAL HİZMETLERDE MERKEZ ÜLKELERDEN BİRİ OLACAK”

Hizmet sektörünün bugün küresel ekonominin 3’te 2’sini oluşturduğu bilgisini veren TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye ekonomisinde 2022 ilk çeyreği itibariyle hizmet sektörünün payının yüzde 60 düzeyinde olduğunu ifade etti. Seyahat sektöründe ve turist sayısında ulaşılan rakamların hizmet ihracatının yıl sonunda beklentilerin üstünde bir başarıya erişeceğini gösterdiğinin altını çizen Gültepe, “Finansal hizmetler açısından da ülkemiz inşallah merkez ülkelerden biri olacak. Yakın zamanda faaliyete geçecek olan İstanbul Finans Merkezi, hizmet gelirlerimize önemli katkılar sunacak. Yakın coğrafyamızdan ve Afrika’dan ciddi bir talep var” şeklinde konuştu.