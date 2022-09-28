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EGM (Polis Promosyonu Hakkında): "Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27.000 TL ödenmes
Tuzla Belediye Başkanı Dr.Şadi Yazıcı: " Kıyamet buzulunun beklenenden iki kat küçülmesini bireysel tasarruflar ile yavaşlatabiliriz
Ekovitrin, Komple ve Parsiyel Taşımacılık sektörünü mercek altına aldı
Ekovitrin dergisi her sayıda olduğu gibi Eylül sayısında da lojistik sektörünü mercek altına aldı. "Komple ve Parsiyel Taşımacılık" başlığıyla eylül sayısında okuyucusuyla buluşan Ekovitrin dergisi, alanında uzman isimlere söz verdi.
Ekovitrin Eylül 2022 28.09.2022, 13:23