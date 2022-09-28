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Ekovitrin, Komple ve Parsiyel Taşımacılık sektörünü mercek altına aldı

Ekovitrin dergisi her sayıda olduğu gibi Eylül sayısında da lojistik sektörünü mercek altına aldı. "Komple ve Parsiyel Taşımacılık" başlığıyla eylül sayısında okuyucusuyla buluşan Ekovitrin dergisi, alanında uzman isimlere söz verdi.

Ekovitrin Eylül 2022 28.09.2022, 13:23
Ekovitrin, Komple ve Parsiyel Taşımacılık sektörünü mercek altına aldı

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