Ekovitrin Dopdolu Ekim Sayısıyla Bayilerde ve dijital platformlarda yerini aldı...

Ekovitrin, Ekim sayısında hazırladığı ‘Gıda Sektörü Özel Dosyası’ ile Avrupa’nın Türk Gıda Devleri'ni sayfalarına taşıdı. Suntat Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan, Çiloğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Çiloğlu ve Lolliboni AŞ Kurucu Ortak ve Genel Müdürü Yiğit Emre Yüksel, gıda sektöründe ulaştıkları büyüklüğü ve hedeflerini Ekovitrin’e açıkladı.

Ekovitrin Ekim sayısının kapak ana manşetinde ise A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş’a yer verdi. ‘Stratejimiz Yenilikleri Yakalamak' başlığıyla kapakta yer alan açıklamasında Uğur Akkuş, “A&S Yatırım Holding olarak iki sektör bizim için çok önemli. Birisi enerji diğeri de turizm. Bunlar önümüzdeki 5 yılda Türkiye ekonomisinin önünü açacak sektörler ve biz bu sektörlerde emin adımlarla ilerliyoruz. 2025’e kadar turizmde Türkiye’de patlama olacak, Türkiye’de ekonominin lokomotifi turizm olacak” dedi.

Ekovitrin tüm bayilerde; D&R mağazalarında, Turkcell Dergilik ve Türk Telekom e-dergi platformları ile Dünya Store’da online satışa sunuldu.