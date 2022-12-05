BMC CEO’SU PROF. DR. MURAT YALÇINTAŞ: “BMC, TÜRKİYE-KATAR DOSTLUĞUNUN SEMBOLÜ”

BMC Ceo’su Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, son aylarda 2022 Dünya Kupası ile dünyanın ilgi odağı olan Katar’ın Türkiye ile iki dost ve kardeş ülke olduğunu söyledi. Kendi ülkesinin yanı sıra Batılı ülkelerdeki akıllıca yönlendirilmiş yatırımlarıyla ciddi bir ekonomik aktör olan Katar’ın, hayranlık uyandıracak girişimciliğini Dünya Kupası’nı bir yatırım, ticaret, turizm ve ekonomi şölenine çevirerek gösterdiğini belirten Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, “Türkiye ile Katar arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ise özellikle 2017’den sonra önemli bir ivme kazandı. İhracatımız da, ithalatımız da arttı. İlk kez 2019’da, ihracatı 1 milyar doların üzerine çıkan ülkelerden biri olarak Katar’a en çok ihracat yapan 7’nci ülke olduk. Sözgelimi 2021’de ihracatımız 1,1 milyar dolar, ithalatımız ise 568 milyon dolara yükseldi. 2022 verilerine göre bu ülkedeki Katar ortaklı Türk şirketleri sayısı 600’ü, Türkiye’deki Katarlı firma sayısı ise 200’ü aştı” dedi. “BMC,

TÜRKİYE’NİN GÜÇLÜ KÜRESEL FİRMASI”

Katar’da ciddi Türk yatırımcılarının, Türkiye’de de önemli Katar yatırımcılarının yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, “Bunlardan biri de BMC. 2014’ten beri ülkemizin öncü otomotiv firmalarından biri olan BMC’de Katarlılar ile birlikte yol yürüyoruz. Katarlılar BMC’de profesyonel yönetimin işini kolaylaştırıp yeni teknolojilerin hayata geçirilmesine ve yeni projelerin uygulanmasına destek oluyorlar. BMC son dönemde yaptığı atılımla ulusal marka vizyonunu aşıp küresel bir marka ve güce erişmekte. Bunu da yeni yatırımlarla üretim gücümüzü artırırken, Ar-Ge’yi odak noktamıza alıp dünya pazarını hedeflememize borçluyuz. İfade edeyim ki, BMC artık otobüs, kamyon ve savunma sanayi araçları üretiminde Türkiye’nin güçlü küresel firması” diye konuştu. BMC olarak 60 yıllık deneyimleriyle ticari ve askeri araç üretiminde güvenilir bir marka olduklarının altını çizen Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, “Çok uluslu yapımızın da katkısıyla özellikle Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında ciddi bir pazar payımız bulunuyor.

Teknolojiye, tasarıma ve yenilikçiliğe verdiğimiz ehemmiyet bizi üretimde yerlileştirmenin öncü ismi yaparken, bilhassa kamyon, otobüs üretiminde sektörün en büyük aktörlerinden biri olduk. Ayrıca savunma araçlarımız da kalitesi, dayanıklılığı ile güven veriyor. Günümüzde birçok ülkenin Silahlı Kuvvetleri BMC üretimi ürünler kullanırken, Türkiye başta olmak üzere birçok dost ülkenin yollarında da BMC markalı otobüs, kamyon ve diğer araçlar yol alıyor. Özetle BMC 60 yıllık deneyimi, güçlü ortaklık yapısı, fikri ve sınai hakları kendine ait araçları, teknoloji ve ar-geye verdiği önem ve profesyonel yönetim anlayışıyla bir dünya markası. Türkiye-Katar dostluğunun ve ortak iş yapma kültürünün sembolü” şeklinde konuştu.