ARTEMİS GENEL MÜDÜRÜ AHMET KAAN KOÇULU: “İHRACATIN YÜZDE 100’ÜNÜ KENDİ MARKAMIZLA YAPMAYI HEDEFLİYORUZ”

Artemis Genel Müdürü Ahmet Kaan Koçulu, toplam 55 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyerek, bu ülkelerden 45 tanesinin her ay ya da 2 ayda bir ürün aldığını ifade etti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve Düzce Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi’nde olmak üzere iki tane fabrikada, toplam 30 bin metrekare kapalı alanda üretim yaptıklarını belirten Ahmet Kaan Koçulu, “600 personelle üretimimize devam ediyoruz. İhracatın yüzde 100’ünü kendi markamızla yapmayı hedefliyoruz” dedi.

“MOTTOMUZ, HAYAT SUDA BAŞLADI”

Unicera Fuarı’nın pandemiden sonra katıldıkları ikinci fuar olduğunu ifade eden Ahmet Kaan Koçulu, “Artık eskiye, özümüze, standartlarımıza döndük. İhracatın yine çok yoğun olduğu, yabancı müşterilerimizin olduğu güzel bir fuar geçirdik. Biz kendimizi banyo firması olarak nitelendiriyoruz. Yıkandığımız alanları banyo olarak kabul ediyoruz. Artemis, yıkanma alanları firması. Ürünlerimiz arasında küvetler, duş kabinleri, lavabolar, hidromasajlı sistemler, solitaire akrilik ve profiller yer alıyor. Biz insanların en mahrem oldukları, suyun içinde oldukları alanları dolduruyoruz. Hayat suda başladı, inanç sistemlerine ve hayatın özüne de baktığımızda susuz hayat mümkün değil ve suyun terapisi, suyun gücü çok önemli, biz de bunları sağlamaya çalışıyoruz. Mottomuz, ‘hayat suda başladı’, aslında bunun devamı da var ve hayat su ile devam edecek. Artemis de bu yolcuğun içinde insanlara huzurlu, sağlıklı ürünler ortaya çıkarmaya çalışıyor. Hidromasajlı ürünlerde insanların sağlıklı hidroterapi almalarını sağlıyoruz. Duş kabinlerinde insanların huzurlu, anti bakteriyel ve temiz ortamlarda yıkanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için hayat suda başladı ve suyla da devam ediyor” diye konuştu.

“GLOBAL KRİZLERDEN ETKİLENMİYORUZ”

Son bir yıldır dünyada oluşan global gelişmelerden dolayı iç pazarda bir daralma yaşandığına işaret eden Ahmet Kaan Koçulu, “Ancak nitelikli ürünler yaptığımız için biz çok etkilenmiyoruz. Nitelikli üründen dolayı müşterilerimiz bizden vazgeçmiyor. Kaliteden vazgeçmiyor ve biz onlara hala eskisi gibi hizmet sunabiliyoruz. Ekonomik krizden çok fazla etkilendik diyemem. Yurt dışı ayağında da dünyanın bu sıkışıklığından dolayı insanlar kaliteli ürünlerden ödün vermiyor” şeklinde konuştu.