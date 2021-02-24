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Ekovitrin Ekim 2020 sayısı dopdolu!

20 yıl önce yayın hayatına başlayan ve pozitif yayıncılık ilkesiyle sektörde ilkleri gerçekleştiren Ekovitrin Dergisi, 20. yılında 250. gurur sayısını yayınladı.

Ekovitrin Dergi Arşivi 24.02.2021, 13:18 24.02.2021, 13:31
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Ekovitrin Ekim 2020 sayısı dopdolu!

Ekovitrin Medya Grubu Başkanı Kamuran Abacıoğlu derginin 250. gurur sayısında kaleme aldığı yazısında "“Şunu özellikle belirtmek isterim ki biz hiçbir zaman şantaj gazeteciliği yapmadık. Daima yapıcı eleştiri ve pozitif yaklaşım ilkesi ile hareket ettik ve bugünlere itibarımız ile geldik. Bağımsız gazeteciliğin temsilcisi ve ekonomi basınının gözdesi Ekovitrin dergimizin 25. ve 30. yıllarını da görmek inşallah bizlere nasip olur.” sözleriyle "Bağımsız Gazetecilik" vurgusu yaptı.

Ekovitrin Ekim sayısı için tıklayınız

Aylık yayımlanan ve içerikleriyle gündem yaratan Ekovitrin Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Gazeteci Bilal Koçak ise 250. gurur sayısının editör yazısında  "Bundan 20 yıl önce kurulan Ekovitrin Dergisi, Ekim 2020’de 250’nci sayısını yayımlıyor. Ekovitrin Ailesi olarak bugünlere ulaşmaktan son derece mutlu ve gururluyuz. Bizlere bu mutluluğu yaşattığı, bu günleri gösterdiği için Rabbime sonsuz şükürler ediyorum. Pozitif yayıncılık yapmak, milletimizin moral değerlerini yükseltmek bizim ana ilkemizdir. Yatırıma, üretime ve emeğe saygı duyuyoruz. Bu ülkeye yatırım yapanları destekliyoruz. Dürüst işadamına, yöneticiye, bürokrata, siyaset ve devlet adamına büyük saygı duyuyoruz. Kısaca insan olanın önünde saygıyla eğiliyoruz. Sahibi olduğumuz medya organlarını hiçbir zaman bir güç, bir silah olarak düşünmedik. Ekovitrin Dergisi, www.ekovitrin.com haber sitemiz, yaptığımız televizyon programlarıyla ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için çalışan yatırımcılarımızın, girişimcilerimizin ve işletmelerimizin hep yanında olduk ve onların sesi olmaya gayret gösterdik." diyerek, Türkiye'nin gelişmesinde katkısı olan girişimci ve iş insanlarının sesi olmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeref Özata, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile özel bir röportaj gerçekleştirdi. Bu özel röportajı 250’nci sayımızın kapak konusu yaptık. 58, 59 ve 60. Hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüten Dr. Mehmet Hilmi Güler, vizyonu olan bir devlet adamı, siyasetçi ve yönetici. 1 Nisan 2019 tarihinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devralan Güler, başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Ordu’yu, ekonomi, tarım, turizm ve enerji alanlarında, üreten, katma değer oluşturan örnek bir şehir haline getirdi. 

2000 YILINDA YAYIN HAYATINA BAŞLAYAN EKOVİTRİN DERGİSİ ÜRETİMİ TEŞVİK EDEN BAŞARIYI DESTEKLEYEN POZİTİF YAYINCILIK ANLAYIŞI İLE KISA SÜREDE AVRASYA BÖLGESİNDE EN FAZLA TANINAN EKONOMİ HABER DERGİSİ HALİNE GELDİ.

20 YILDAN BERİ İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE YAYINLANAN VE SADIK OKUYUCU VE REKLAM VEREN SAYISI SÜREKLİ ARTAN EKOVİTRİN, AYLIK EKONOMİ DERGİCİLİĞİNDE MARKA DEĞERİ VE BİLİNİRLİĞİ YÜKSEK BİR YAYIN ORGANI.

Ekovitrin Ekim sayısı için tıklayınız

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