Elektronik Bileşen Pazarı 2022’de Yarım Trilyon Doları Aşacak

Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla, elektronik cihazların hem günlük hayatımızda hem de iş dünyasındaki nüfuzu gün giderek artıyor. Küresel çapta oluşan yoğun talep, havacılıktan iletişime, otomotivden savunma sanayine kadar birçok endüstride kullanılan elektronik bileşenlerin önemini kritik hale getirirken, sektörün büyümesini de tetikliyor. ReportLinker’ın yayımladığı verilere göre 2021’de 485 milyar dolar sınırına dayanan elektronik bileşen pazarının, 2022’yi yüzde 11,7’lik büyümeyle 542 milyar dolardan kapatması bekleniyor.

Pandemiyle birlikte küresel tedarik zincirinde yaşanan kırılmalarla elektronik malzemelere erişimin kısıtlanması ise elektronik bileşen tedarik ve satışçılarını iş dünyasının mihenk taşına dönüştürüyor. Dünyadaki birçok üretici firmadan elektronik ürün bileşeni temin ederek ülkemiz sektör kullanıcılarına ulaştıran Focus Elektronik Hong Kong Kurucusu Selçuk Kemancı, konuyu şu sözlerle değerlendirdi: “Elektronik sanayinin günümüzde hemen hemen birçok alandaki rolünün artmasıyla birlikte bu cihazlara talepler de çoğalıyor.

Fakat özellikle pandemiden bu yana küresel tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar ve üretim kıtlığı, teknolojik cihazları oluşturan bileşenlerin temin edilmesini zorlaştırıyor. Biz de globalde öne çıkan markalardan elektronik bileşenlerin ithalatını yapan Focus Elektronik Hong Kong olarak, 2002’de İstanbul’da başladığımız serüvenimize Çin’in Hong Kong bölgesinde devam ediyoruz.

Temin ettiğimiz tüm aktif ve pasif elektronik malzemelerle, sektörlerin ihtiyaçlarına cevap vermek ve tedarikte yaşanan zorlukların ülkemizdeki etkisini azaltmak için faaliyet alanımızı genişletmeyi hedefliyoruz.”

ELEKTRONİK MALZEME TEDARİĞİNDE ZORLUK

Bir elektronik cihaz için birçok farklı kanaldan malzeme tedariği yapılması gerektiğinin ve bu durumun şirketlerin operasyonel süreçlerinde zorluk yarattığına dikkat çeken Selçuk Kemancı, “Özellikle son 2 yıldır tedarik zincirinde yaşanan kırılmaların etki ettiği alanların ilk sıralarında elektronik malzeme endüstrisi geliyor. Çünkü her bir elektronik cihazın çalışabilir duruma getirilmesi, yurt içi ya da yurt dışı olmak üzere farklı kaynaklardan bileşen temin edilmesini zorunlu kılıyor. Fakat küreselde yaşanan gelişmeler, bu sürecin sorunsuz bir şekilde yaşanmasının önüne geçiyor. Biz de Focus Elektronik Hong Kong olarak sektörlerin artan ihtiyacına karşılık vermek için globaldeki tedarik ağımızı büyüterek ürün yelpazemizi genişletiyoruz” dedi.

TALEBE KARŞILIK VEREMEYEN ŞİRKETLER ELENİYOR

Portföylerinde güç iletkenleri, LCD & TFT ekranları, batarya, güç kaynağı, adaptör, radyo frekans cihazı, mikro işlemciler gibi birçok ürün bulunduğunu aktaran Selçuk Kemancı, “Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte elektronik bileşen sektöründeki talepler de artıyor. Bu değişime ayak uyduramayan ve taleplere karşılık veremeyen şirketler ise zamanla sektörün dışında kalıyor. Focus Elektronik Hong Kong olarak biz de sürekli gelişen teknolojiye uyum sağlamak ve endüstriyel hizmetlerimizi artırmak için faaliyet alanımızı 20 yılı aşkın deneyimimizle 2007’de Hong Kong’ta kurduğumuz Focus Elektronik Hong Kong Company ile büyüttük” ifadelerini kullandı.

100’DEN FAZLA MARKANIN ÜRÜNLERİ TÜRKİYE’YE GELİYOR

Üç ayrı şirket ile ülkemiz elektronik sanayine dünyaca ünlü markalardan ithalat yaparak hizmet verdiklerini belirten Selçuk Kemancı, “Kuruluşumuzdan bu yana müşteri memnuniyetini ilke edinerek satışa sunduğumuz portföyümüzde dünyaca ünlü 100’den fazla markanın ürün ve malzemeleri yer alıyor. Bunların başında Samsung, Panasonic, Fuji, Panjit’in yanı sıra Kemet, Cree, Liteon gibi şirketler de bulunuyor. Gelecek dönemde tedarik ağımızı büyüterek sürekli olarak gelişmeye ve ülkemiz başta olmak üzere global elektronik sanayiye katkıda bulunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.