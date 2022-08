Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı: 'Teknolojiye Ve Dijitalleşmeye Ciddi Yatırım Yapıyoruz'

Küçük Ev Aletleri sektörünün öncü markalarından biri olan Arzum, yılın ilk üç aylık döneminde adette yüzde 6,5, ciroda ise yüzde 83,5 büyüme gösterdi. 2022 yılının ilk üç ayında 33.9 Milyon TL net kâr, 58.2 Milyon TL esas faaliyet kârı elde eden Arzum, teknolojiye ve dijitalleşmeye ciddi yatırım yapıyor. Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, küçük ev aletleri sektöründe verdikleri hizmetleri, pandemide uyguladıkları stratejileri ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

Arzum’un 2022 yılı ilk çeyreğinde ulaştığı büyüklüğü rakamsal verilerle anlatır mısınız?

Küçük Ev Aletleri sektörünün öncü markalarından biri olarak yılın ilk üç aylık döneminde adette yüzde 6,5, ciroda ise yüzde 83,5 büyüme gösterdik. 2022 yılının ilk üç ayında 33.9 Milyon TL net kâr, 58.2 Milyon TL esas faaliyet kârı elde ettik. Şirketimizin hasılatı Ocak-Şubat-Mart 2022 döneminde 307.8 Milyon TL olarak gerçekleşti. Böylece satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 oranında artırmış olduk.

“STRATEJİMİZİN ANA NOKTASI SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME”

Arzum olarak gerek yönetim gerekse büyüme anlamında uyguladığınız stratejiler nelerdir?

Arzum’un stratejisinin ana noktasını sürdürülebilir büyüme oluşturuyor. Başarılı operasyonel ve finansal performansımız sayesinde hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sürdürülebilir büyümenin yanı sıra halka açılmadan önce yaptığımız gibi düzenli olarak temettü dağıtıyoruz. Şirket stratejimizden hareketle kâr dağıtım politikamızda da belirttiğimiz gibi; dağıtılabilir dönem kârının üçte birini dağıtmaya gayret etmeyi hedefliyoruz.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTÜYORUZ”

Ar-Ge, inovasyon ve sürdürülebilirlik anlamında yaptığınız yatırım ve çalışmalardan bahseder misiniz?

Tasarım, inovasyon ve teknolojiyi odağına alan bir marka olarak Ar-Ge, ürün tasarımı ile pazarlama geliştirme tarafında yoğunlaşıyoruz. Odağımızı Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarımıza çevirmemizin neticesini de alıyoruz. 2021’de kendi Ar-Ge faaliyetlerimiz çerçevesinde geliştirdiğimiz ürünlerin toplam ürünlere oranı yüzde 43 olarak gerçekleşti. Bu oranı artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Teknolojiye ve dijitalleşmeye ciddi yatırım yapan ve her yıl bu yatırımları büyüterek devam ettiren bir şirketiz. Yüksek teknolojili akıllı ürünlerimizle ev temizliğinde bir devrim yarattık ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisiyle Arzum Olimpia Smart toz torbasız siklonik süpürgeyi tüketicilerimizle buluşturduk. Arzum Olimpia Smart ile tüketicilerimiz süpürgelerinin performans verilerini ölçebiliyor. Yeni robot süpürgemiz Robotek ve en son ürünümüz Robotek X4 tüketicilerimizden büyük ilgi gören robot süpürgelerimiz. Son dönemde geleneksel Türk kahvesinin yanı sıra sütlü Türk kahvesi tercihinde de belirgin bir artış söz konusu. Biz de trendleri yakından takip eden bir marka olarak kahvesini sütlü içmek isteyenler için Arzum OKKA Rich Spin M’i geliştirdik. Türkiye’de bir ilk olan, kahveyi pişirirken klasik yöntemdeki gibi karıştırabilen ilk modelimiz Arzum OKKA’nın bu özelliğini, cezveli OKKA modellerinden Rich Spin M’e taşıdık ve bu şekilde kahveyi cezveli modellerde de karıştırabilen marka olduk. Sütlü Türk kahvesi, sıcak çikolata ve kahveyi karıştırarak pişirme özelliğine sahip OKKA Rich’imiz tüketicimizden büyük ilgi görüyor. 27 Mayıs’ta topraksız tarım ekosistemi Vahaa iş birliğiyle geliştirdiğimiz yeni ürünümüz Arzum x Vahaa Akıllı Bahçe’yi satışa sunduk. Türkiye’de bir ilk olan Arzum x Vahaa Akıllı Bahçe ile evlerin her köşesinde topraksız tarım teknolojisiyle taze ve lezzetli yeşillik ve sebze yetiştirme imkânı sağladık. Yeni dönemde kaynakların doğru kullanımı sürdürülebilir bir gelecek açısından büyük önem taşıyor. Biz de Arzum olarak daha az enerji tüketen, daha az karbon ayak izi olan ürünler için daha fazla efor harcıyoruz. Ürünlerimizin tasarlanma aşamasından tüketiciyle buluştuğu ana kadar tüm süreçlerde; çevre, doğa ve ekolojik dengenin korunmasına özen gösteriyoruz. Sürdürülebilirlik odağımız çerçevesinde döngüsel ekonomi modelini organizasyon yapımıza başarıyla entegre ederek bu konuda önemli bir yol kat ettik. Yeni sürdürülebilirlik projemiz ile İstanbul’daki tüm yetkili servislerimizde yedek parça sevklerimizi karton koli yerine dönüştürülmüş plastik kasa ile gerçekleştiriyoruz. Sevk işlemlerinden sonra plastik kasayı geri alıp tekrar kullanıyoruz. Bu proje ile İstanbul’daki yetkili servislerimizde karton koli kullanımını azaltıyoruz. Böylece fazla ağaç kesiminin önüne geçiyor, sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz. Sürdürülebilirliği sadece çevresel değil sosyal ve ekonomik boyutları ile de ele alıyoruz. Bu çalışmaları sistemik hale getirmek üzere Arzum içerisinde bir Sürdürülebilirlik Komitesi kurduk. Daha sağlıklı bir toplum, daha çevreci bir üretim ile kalkınmayı desteklemek üzere sürdürülebilirlik çalışmalarımızı yürütüyoruz.

“TÜRK KAHVESİNİ DÜNYAYA YAYMAYI MİSYON EDİNDİK”

Özellikle Türk kahvesi denildiğinde akla gelen ilk markalardansınız. Ne gibi yenilikler ve faaliyetler yürütüyorsunuz?

Türkiye’de Türk kahvesi dendiğinde akla ilk gelen markalardan biriyiz. Bu, çok değerli ve yakından takip ettiğim bir konu. Arzum olarak 600 yıllık geçmişe sahip, çok değerli kültürümüz Türk kahvesini tüm dünyaya yaymayı kendimize misyon edindik. Ve yıllardır bu amaç doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun için Arzum olarak öncelikle Türk Kahvesi Kültürü Araştırmaları Derneği’yle Türk kahvesini 2013 yılı sonunda UNESCO’ya götürdük. UNESCO, 5 Aralık 2013’te Türk kahvesini, ‘Türkiye’nin somut olmayan kültürel bir değeri’ olarak tescilledi. Türk kahvesinin dünyaya yayılımındaki en önemli bariyer makineleşme idi. UNESCO’nun tescilinin ardından Türk kahvesinin global pazarlara açılmasında makineleşme ile önemli bir avantaj sağlandı. Biz de Arzum OKKA ürün ailemizle bu bariyeri ortadan kaldırmayı hedefledik ve bunda başarılı olduk. İlk olarak 2014 yılında doğrudan fincana kahve servisi yapan ilk cihazımızı yani Arzum OKKA markalı Türk kahvesi makinesini geliştirdik. Bu, Türk kahvesinin dünya yolculuğu için büyük bir başarıydı. Doğrudan fincana servis ve kendi kendini temizleme özelliğiyle bir ilk olan Arzum OKKA’da patente konu olan birçok teknoloji kullandık. 2016 yılında geliştirdiğimiz ve geniş kitlelere hitap edebilen Arzum OKKA Minio markalı otomatik Türk kahvesi makinemiz ile sektörde yeni bir kategori açılmasına destek olduk. 2014’te Arzum OKKA ile başlayan Türk kahvesinin dünya yolculuğunu bugün, ‘Dünyaya Türk Kahvesini Sevdiren Marka: Arzum OKKA’ sloganıyla hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu değerli kültürü farklı ülkelere taşımak ve Türk kahvesi keyfini daha çok insana yaşatabilmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz ve bunun için de pek çok başarılı projeye imza atıyoruz. Dünyanın her noktasındaki etkinlik, organizasyon ve festivallere katılarak misafirlerimize tüm kıvamında, bol köpüklü, OKKA’lı Türk kahvesi ikram ediyoruz. Türk kahvesi kültürünü dünyaya yayma misyonunda bizimle birleşen Turkish Coffee Lady Vakfı ile iş birliği halindeyiz. Vakfın geçen yıl Türkiye’nin sekiz farklı şehrinde çektiği ‘Başlangıç: Anadolu’nun Türk Kahveleri Öyküleri’ belgeselinin de ana sponsorlarından biri olduk. Bu güzel belgeselle, tarihin ilk kahve pişirme yöntemi olan Türk kahvesinin 600 yıl önce İstanbul’dan Avrupa’ya oradan da dünyaya nasıl yayıldığını tüm kahveseverlere anlatma fırsatı bulduk. Arzum OKKA ile geçen yıl kıtalar aştık ve Amerika’da New York Times Meydanı’ndaki (Times Square) en ünlü yapılardan NASDAQ binasında etkileyici bir çalışma gerçekleştirdik. Dışarıdan bakıldığında apartman görünümü veren NASDAQ binasının dış cephesini reklam alanı olarak kullandık ve gerçekleştirdiğimiz giydirme çalışmasıyla, her bir dairenin penceresinden Türk kahvesinin deneyimlendiği keyifli anları izleyiciyle buluşturduk. Bu şekilde tam iki kez ‘Meydan Arzum OKKA’nın’ dedik. Teknolojik ve inovatif tasarımlara sahip ürünlerimizle global bir marka olmak en büyük hedefimiz ve bunun için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Türk kahvesini dünyaya tanıtma misyonumuz ve globalleşme yolculuğumuzda bize büyük katkı sunacağına inandığımız, dünyanın birçok noktasındaki etkinlik ve organizasyonlara katılıyor, tanıtımlar düzenliyoruz. Bundan sonra da Türk kahvesini farklı ülkelerden insanlara tattırmaya devam edeceğiz.

“DÜNYANIN 60’TAN FAZLA ÜLKESİNDE MİLYONLARCA EVE ULAŞIYORUZ”

Arzum olarak dünyada hangi ülkelerde varsınız? İlerleyen dönemde bu zincire yeni ülkeler eklenecek mi?

Gıda hazırlama, pişirme ve kızartma, sıcak içecek hazırlama, temizlik, kişisel bakım ve ütü olmak üzere 6 ürün kategorisindeki 650 ürünümüzle dünyanın 60’tan fazla ülkesinde milyonlarca eve ulaşıyoruz. Arzum OKKA markamız bugün Orta Doğu, Kuzey Afrika ülkeleri ağırlıklı olmak üzere Almanya ve ABD’de boy gösteriyor. Avrupa Birliği (AB) en önemli hedef pazarımız. AB’den Balkanlar’a kadar uzanıyoruz. Doğu tarafımızda da en yakın coğrafya olan Ortadoğu Türk kahvesini yakından tanıyor. Bu noktada rahat diyalog kurabiliyoruz. Türkiye’ye de çok gelip gittikleri için Arzum’u biliyorlar ve ülkelerinde de Arzum’u tercih ediyorlar. Kuzey Afrika’da Mısır, Fas; Uzak Doğu’da Endonezya, Güney Kore, Çin, Avustralya da eksenimizde. 2009’da Hong Kong’da Asya Pasifik şirketimizi açtık. 2011’de ise Almanya’daki bağlı ortaklığımız Arzum Europe GMBH kuruldu. Amerika’da satış için standardımız var, ticari yerlerde satabilmek için NFS belgemiz bulunuyor. İlerleyen dönemlerde daha fazla ülkede Arzum ürünlerinin kullanılması için elimizden geleni yapacağız.

“TÜRKİYE VE GLOBALDE BÜYÜMEMİZİ SÜRDÜRDÜK”

Pandemi sürecinden nasıl etkilendiniz? Bu dönemde nasıl bir strateji izlediniz, hangi tedbirleri aldınız?

Pandemi döneminde evde geçirilen vaktin çoğalması ve farklılaşan tüketici ihtiyaçları ile hijyen, kişisel bakım ve sağlıklı beslenmeye yönelik ürünlere gelen talep artışıyla KEA bu olumsuzluklardan en az etkilenen sektörlerden biri oldu. Biz de faaliyetlerimize hız kesmeden devam ettik. Salgının ilk haftalarından itibaren tüketicimizin hızlı bir şekilde hijyene daha fazla odaklandığını, sağlıklı beslenme alışkanlıklarına yöneldiğini tespit etmiş, buna yönelik Foodie ile Shake’N Take gibi ürünler geliştirmiştik. Evde yemek yapma, vücut direncini artırıcı besinlere yönelme tüketicimizin öncelikleri arasına girdi. Küçük ev aletleri sektörü olarak özellikle mutfak kategorisinde sağlık beslenmeyi destekleyen ürünlere yüksek talep yaşadık. Hijyen ve temizlik önceliğinin sonucu olarak da elektrikli süpürgelere yöneliş oldu. Bu dönemde evde yapılan kişisel bakım da önem kazandı. Türk kahvesi makineleri pandemi öncesinde de kahve severlerin yoğun ilgi gösterdiği bir kategoriydi. Pandemi ile birlikte talepteki hız da arttı. Biz tüm bu taleplere Arzum’un uygun ürünleriyle karşılık verdik. Pandemi dayanışması kapsamında harekete geçen ilk markalardan biri olduk. Sağlık çalışanları ve görevlerini sürdüren saha çalışanlarına destek olmak istedik ve Türkiye’nin 36 ilinde 650’den fazla noktaya toplamda 30 bin adet yüz siperliğini ulaştırdık. Pandemi döneminde tüketici online alışverişe yöneldi. Bu yöndeki talep artışını biz de yaşadık ve bu süreci başarıyla yönettik. Talep artışını başarıyla yönetmemizde, buradaki yapılanmamıza birkaç yıl önce başlamış olmamızın katkısını gördük. Uzun dönemli satış kanalı stratejimiz çerçevesinde e-ticaret kanalını yapılandırmış, gerekli altyapı çalışmalarımızı da çok önceden tamamlanmıştık. 2017 yılında satış yapılanmalarımızı yeniden organize ederek e-ticaret kanalını tek bir çatı altında toplamamız neticesinde bu kanalda hem kendi sitemiz (www.arzum.com.tr) hem de diğer e-ticaret platformları üzerinden tüketiciye sağlıklı ve hızlı şekilde ulaşıyoruz. Tüm bu yatırımlarımızın meyvesini pandemi döneminde aldık. E-ticaret talebindeki artışa hiç sıkıntı yaşamadan karşılık verebildik. Dünya genelinde yükseliş trendine devam eden KEA sektörü, Türkiye pazarına da ivme kazandırdı. 2021’de Türkiye’de KEA sektörü yüzde 53,7 büyüme ile 14 milyar TL’ye ulaştı. Arzum olarak biz de tüm dünyada yaşanan bu ekonomik daralmaya rağmen markamızın sürekliliği için kurguladığımız uzun vadeli stratejimiz sayesinde 2021’i hedeflerimiz doğrultusunda noktaladık. Hem Türkiye pazarında hem de globalde büyümemizi sürdürdük.

“SEKTÖRDE LİDERLİĞİMİZİ KORUDUK”

Küçük ev aletleri sektörüne baktığımızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Sektördeki pazar payınız hakkında bilgi verir misiniz?

Bağımsız araştırma kuruluşunun verilerine göre; Küçük Ev Aletleri pazarı yılın ilk üç aylık döneminde adette yüzde 6,5, ciroda ise yüzde 83,5 büyüme gösterdi. Bugün Küçük Ev Aletleri sektöründe adetsel pazar liderliğimizi, gıda hazırlama ve blenderda adetsel ve cirosal liderliğimizi koruduk. Pazarda ciro bazında ise beşinci sıradayız.

“GLOBAL MARKA OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ”

Arzum’un kısa ve uzun vadedeki hedefleri ve yatırım planları hakkında neler söylemek istersiniz?

Tasarım, teknoloji ve inovasyonu odağına alan bir marka olarak bizim yatırımlarımız yalın iş modelimizi destekler nitelikte sürüyor. Diğer şirketlerden farklı olarak bizim bir fabrikamız ya da mağazamız yok. Biz üretimi işin en iyilerine bırakıyoruz. Ar-Ge, ürün tasarımı ile pazarlama geliştirme tarafında yoğunlaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi en büyük yatırımımızı, göz bebeğimiz markamıza yapmaya devam ediyoruz. Yüksek marka bilinirliği ve hane penetrasyonuna sahip, KEA sektörünün öncü oyuncularından biri olarak dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca eve ulaşırken, ‘Global marka olma’ yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz.

“SEKTÖRDE FARK YARATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Özellikle vurgulamak istediğiniz mesajınız var mı?

Önümüzdeki dönemde hedeflerimizin merkezine; istikrarlı, sürdürülebilir büyümeyi aldık. Global satışta büyümemizi sürdürmeyi, Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon odağımızı korumayı, Türk kahvesini dünyaya yayma misyonumuzu sürdürmeyi, e-ticaret ve dijitalleşme yatırımlarımıza devam etmeyi ve tüketicimizle aramızdaki bağı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. 55 yıllık deneyim, farklı kategorilerde dengeli ürün portföyü, çoklu ve yaygın satış kanalı, kuvvetli inovasyon kültürü, çevik ürün geliştirme ve Ar-Ge faaliyetleri, farklı piyasa koşullarında stabil finansal performanstan oluşun dayanıklı iş modelimize devam edeceğiz. Yenilikçi uygulama ve ürünlerimizle sektörde fark yaratmayı sürdüreceğiz. Küçük Ev Aletleri’nde adetsel liderliğimizi sürdürmek en önemli hedeflerimizden biri.