Zorlu yollarda motor yağı testi

Kış şartlarında araç performansını artırıcı motor yağları keskin virajlı ve dik yokuşlarda test edildi. Fethiye’den başlayarak Datça’da tamamlanan zorlu rotada, yüksek hava sıcaklığı, uzun tırmanışlar, stabilize yollar, keskin virajlara karşın başarılı sonuçlar elde edildi.

“Motor Yağını Yolculukta Tanırsın” sloganıyla yola çıkan Petrol Ofisi Madeni Yağlar, motor yağı markası Maxima’yı doğal güzellikler ve farklı zorluklar olan bir rotada test etti.

Fethiye’de başlayarak Göcek, Tersane, Domuz Adaları, Dalyan, Ekincik Koyu, Marmaris Körfezi, Hisarönü Körfezi, Bencik Koyu ve daha birçok noktaya uğrayan Maxima teknesi, bölgenin eşsiz tarihi dokusunu ve benzersiz koylarını ziyaret ettiği rotayı Datça Knidos’da tamamladı. Yaklaşık 150 deniz mili ve 4 gün süren bu rota, karada da KIA Sportage’ın eş zamanlı olarak takip ettiği yaklaşık 500 kilometrelik keyifli ve bir o kadar da zorlu bir yolculuk oldu.

“Motor yağını yolculukta tanırsın”

Yolculuğun, bir motor yağını tanımak için en etkili yöntem olduğuna vurgu yapan Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, “Çünkü yolculukta, hava koşulları değişir, yollar değişir. Kimi zaman dağlar aşılır, kimi zaman dereler geçilir. Kimi zaman stabilize, kimi zaman da çamurlu ya da kaygan yolda gidilir. Araç kimi zaman yüksek, kimi zaman düşük devir ister. Tüm zorlu koşullara karşın performansın ve motorun korunması için motor yağının da tüm bu değişimlere uygun, en ideal çözümleri sunması gerekir. Biz de otomobil ve hafif ticari araç sınıfının en çok tercih edilen ve kullanıcılarından tam not alan motor yağı Maxima’yı zorlu koşullarda bir kez daha test ettik. ‘Motor Yağını Yolculukta Tanırsın’ dedik ve güzergâh olarak da, hava, yol ve coğrafi açıdan en zorlu koşulları barındıran, Akdeniz’den Ege’ye uzanan keyifli ve farklı bir rotayı tercih ettik. Denizde teknemiz, karada ise KIA araçlar için özel üretilen Maxima K 5W-30 motor yağını kullanan arazi aracımız ile bu güzel ancak zorlu rotayı, kusursuz bir şekilde tamamladık” dedi.