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Yurt içinde ekonomik veri akışları takip edilecek

Aşı cephesindeki iyimserlik ve mali teşvik umutları küresel risk iştihanı destekledi.(Gedik Yatırım)

Ekonomi 11.01.2021, 09:56
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Yurt içinde ekonomik veri akışları takip edilecek

Piyasa Gündemi

Aşı cephesindeki iyimserlik ve mali teşvik umutları küresel risk iştihanı destekledi. Bununla birlikte vakaların rekor seviyelere yükseldiği görülürken, salgın kaynaklı endişeler ve ekonomik toparlanmadaki güç kaybı risk faktörleri olarak önemini koruyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, 6 Ocak'taki Kongre baskınından sorumlu tuttukları Trump'ın azil sürecine ilişkin açıklamalarda bulunurken, konu ile ilgili gelişmeler takip edilecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  

•    10:00 Türkiye – İşsizlik Oranı Önem: Orta
•    10:00 Türkiye – Cari İşlemler Dengesi Önem: Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Demokratların Senato’da çoğunluğu elde etmesinin ardından artan mali teşvik umutları küresel hisse piyasalarını destekleyen bir gelişme oldu. TL’deki değer kazanımlarının desteklediği BIST-100 Endeksi yurt dışındaki olumlu havanın katkısıyla yükselişlerini sürdürdü. BIST-100 cuma gününü %1,21’lik yükselişle 1.540,61 puandan tamamladı. ABD borsaları cuma gününü yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelileri bu sabah hafif satıcılı bir seyir izliyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa borsalarının güne hafif satıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 7,35 – 7,36 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:40 itibariyle 7,42’li seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

BIST 100 Endeksi gün içi ve kapanış bazlı zirve yenileme serisini geçtiğimiz hafta da devam ettirerek 1.500 seviyesinin üzerine oturdu. Yurtdışı piyasalardaki olumlu hava ve TL’deki değerlenme borsada da yukarı yönlü hareketi destekleyen temel etkenler iken, hareketin önceki haftaların aksine genele yayılması ve ana hisselerde yoğunlaşması da dikkat çekti. Endekste kısa vadede ilk destek noktamız 1.500-1.510 aralığına çıkmış durumda. Kısa vadeli işlemlerde burası referans olarak takip edilebilir. Buranın altında orta vade için hafta başında 1.475 civarında bulunan son 2 aylık dönemde izlediğimiz yükselen trend desteği önemli olacak. Bu süreçte bahsettiğimiz bu trende kadar olacak geri çekilmeleri sınırlı düzeltmeler olarak izleyeceğiz.

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