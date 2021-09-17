Yılsonu dolar kuru beklentisi azaldı

Cari yılsonu döviz kuru (Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 8,94 TL iken, bu anket döneminde 8,92 TL oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarını paylaştı. Buna göre, cari yılsonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,30 iken, bu anket döneminde yüzde 16,74 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,48 iken, bu anket döneminde yüzde 12,94 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,52 ve yüzde 10,71 olarak gerçekleşti.

12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2021 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 24,44 ihtimalle yüzde 12,00 - 12,99 aralığında, yüzde 27,76 ihtimalle yüzde 13,00 - 13,99 aralığında, yüzde 18,58 ihtimalle ise yüzde 14,00 - 14,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 31,25’inin beklentilerinin yüzde 12,00 - 12,99 aralığında, yüzde 25,00’ının beklentilerinin yüzde 13,00 - 13,99 aralığında, yüzde 16,67‘sinin beklentilerinin ise yüzde 14,00 - 14,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2021 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 15,80 ihtimalle yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 30,35 ihtimalle yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 24,51 ihtimalle ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 39,13’ünün beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 21,74‘ünün beklentilerinin yüzde 11,00 - 11,99 aralığında, yüzde 17,39‘unun beklentilerinin ise yüzde 12,00’dan büyük olduğu gözlendi.

Faiz Beklentileri

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ve TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 19,00 olarak gerçekleşti.

Döviz Kuru Beklentileri

Cari yıl sonu döviz kuru (Dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 8,94 TL iken, bu anket döneminde 8,92 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 9,37 TL iken, bu anket döneminde 9,56 TL olarak gerçekleşti.

GSYH Büyüme Beklentileri

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 6 iken bu anket döneminde yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,0 iken bu anket döneminde yüzde 4,2 olarak gerçekleşti.