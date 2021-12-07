YHT'lerde artan talebi karşılamak için sefer sayısı 12 Aralık itibarıyla artırılacak

ANKARA (AA) - TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Hasan Pezük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YHT işletmeciliğine başlanan 2009'dan bu yana, salgın süreci hariç vatandaşların YHT'lere olan talebinin sürekli arttığını belirterek, gerektiğinde ilave seferler konulduğunu veya sefer artışları yapıldığını ifade etti.

Son olarak özellikle Ankara-İstanbul arasında hafta sonu yolcu yoğunluğu olması nedeniyle cuma, cumartesi ve pazar günleri ilave YHT'ler işletmeye başladıklarını anımsatan Pezük, diğer günlerde de yolcu talebi oluşması nedeniyle ilavelerin haftanın her günü işletileceğini söyledi.

"İlave seferleri 12 Aralık'tan itibaren tüm hafta işletmeye başlıyoruz"

YHT'lerin hızlı, konforlu ve ekonomik ulaşım olanağı sunduğunun altını çizen Pezük, şöyle devam etti:

"YHT'ler hizmet verdiği illerimiz arasında seyahat süresini önemli ölçüde kısalttı ve günlük yaşamın bir parçası oldu. Vatandaşlarımıza YHT'lerle sağladığımız hız, konfor ve ekonomik ulaşımın yanında hizmet kalitesini artırmak, müşteri memnuniyetini yüksek tutmak için sürekli yenileniyoruz. Bunun sonucunda da işlettiğimiz tüm trenlerde talep artışı yaşıyoruz. Son olarak Ankara-İstanbul arasında hafta sonları işletmeye başladığımız ilave seferleri 12 Aralık'tan itibaren tüm hafta işletmeye başlıyoruz."

Pezük, iyileştirme çalışmaları nedeniyle YHT'lerin bir süredir Halkalı'ya kadar gidemediğini bildirerek, "Sefer sayısının 40'tan 42'ye yükseltilmesinin yanında bazı YHT seferleri Halkalı'ya ulaşacak ve Halkalı'dan hareket edecek. Ankara'dan İstanbul'a 17.45'te, İstanbul'dan Ankara'ya 06.35'te, Konya'dan İstanbul'a 18.25'te ve İstanbul'dan Konya'ya 06.05'te kalkacak YHT'ler Halkalı istasyonundan varış ve kalkış yapabilecekler."

"Başkentray artık 23.00'e kadar hizmet verecek"

Talep artışlarının sadece YHT'lerde değil, kent içi ulaşıma nefes aldıran Marmaray ve Başkentray'da da meydana geldiğini anlatan Pezük, "İstanbul'da Marmaray'ı sürekli izliyoruz ve gerektiğinde anlık ilave seferler devreye alıyoruz. Ankara'da hizmet veren Başkentray'ın son seferini 12 Aralık itibarıyla 21.45'ten 23.00'e çektik." diye konuştu.

Kayaş'tan Sincan'a 26 durakta hizmet veren ve merkezi duraklarıyla Ankara'nın iş yaşamı ile kültür turizmine katkı sağlayan Başkentray'ın, YHT'lere, metro ve otobüs duraklarına olan yakınlığıyla kent içi ulaşımın ana omurgasını oluşturduğunun altını çizen Pezük, sabah 6 itibarıyla başlayan Başkentray seferlerinin bir süredir 21.45 itibarıyla son bulduğunu, güncellenen yeni sefer planlamasıyla Ankara halkına daha uzun süre kesintisiz ulaşım sağlayacaklarını kaydetti.

"Şeb-i Arus törenleri için ilave YHT seferleri konulacak"

Salgın nedeniyle ara verilene kadar Konya'da düzenlenen Şeb-i Arus törenleri için her yıl düzenli ilave seferler işlettiklerini anımsatan Pezük, Hz. Mevlana'nın 748. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) münasebetiyle ilave sefer işleteceklerini bildirdi.

"Ankara'dan Konya'ya törenler için seyahat etmek isteyen vatandaşlarımız için 17 Aralık'ta Ankara-Konya arasında ilave YHT seferleri işleteceğiz." diyen Pezük, YHT'lerin 17 Aralık'ta saat 16.10'da Ankara'dan Konya'ya, saat 23.00'te ise Konya'dan Ankara'ya hareket edeceğini, ilave YHT seferiyle Ankara-Konya-Ankara YHT hattında 966 ek koltuk kapasitesi sağlanacağını sözlerine ekledi.