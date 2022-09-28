Yeni sosyal destek yardım paketi açıklandı!

Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal yardım paketinin detaylarını paylaştı. Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla ve arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemi kurduklarını belirten Bakan Yanık, “Kaynaklarımızın bütün toplum kesimlerinin yararına olacak şekilde dağıtılmasını her dönemde önceledik ve bu doğrultuda çalışıyoruz” dedi.

Türkiye Aile Destek Programı'nın genişletilmesi ve etkinliğini artırmaya yönelik çalışmaların tamamlandığını bildiren Bakan Yanık, şunları söyledi:

“Küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Türkiye Aile Destek Programı'yla büyüyen ve gelişen Türkiye'mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL'ye 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450 TL-600 TL olan destek tutarımızı 850 TL-bin 250 TL'ye yükseltiyoruz.”

"Çocuk Destek Bileşeni” hayata geçiriliyor

Bakan Yanık, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilave destek sağlayacaklarını kaydederek, “Çocuk Destek Bileşeni" çerçevesinde hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek vereceklerini belirtti. Bakan Yanık, “Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlayacağız” dedi.

Türkiye Aile Desteği'nden yararlanan haneleri Elektrik Tüketim Desteği'nden de yararlandıracaklarının bilgisini veren Bakan Yanık, “Programa başvurusu kabul edilen ancak Elektrik Tüketim Desteği (ETD) alamayan hanelere ETD sağlanmasına dair tüm çalışmalarımızı tamamladık. Bu doğrultuda 1-2 kişilik hanelere 75 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (108 TL), 3 kişilik hanelere 100 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (144 TL), 4 kişilik hanelere 125 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (180 TL) ve 5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (216 TL) sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'ndan faydalanmak isteyen vatandaşların e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla başvurularını yapabildiğini hatırlatarak, yeni tutarların da kasım ayı ödemelerine yansıtılacağını vurguladı.

Doğalgaz Tüketim Desteği'nde tutar artırıldı

Bakan Yanık, yeni sosyal yardım paketi içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşların ısınma giderlerine destek olunması amacıyla bu yıl hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde de önemli düzenlemeler yaptıklarının bilgisini verdi. Bu çerçevede Doğalgaz Tüketim Desteği'nde 3 milyar TL'lik bir destek sağlamayı hedeflediklerini belirten Bakan Yanık, “2022 yılı kış dönemi için destek tutarlarımızı artırdık. Hak sahibi vatandaşlarımıza yönelik yıllık 415 TL ile bin 150 TL arasında ilden ile değişkenlik gösteren yardım tutarımızı 900 TL ile 2 bin 500 TL arasında olacak şekilde artırdık” dedi.

2022 yılı kış dönemi için söz konusu destek programına yönelik başvuruları eylül ayının ilk haftası itibarıyla e-Devlet üzerinden yeniden almaya başladıklarını hatırlatan Bakan Yanık, yeni başvuru döneminde sadece ev sahiplerine değil aynı zamanda kiracı olan tüm sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşlara da doğalgaz desteklerinden faydalanma imkanı sunduklarını ifade etti.

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara yüzde 5 ek ödeme yapılacak

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını da belirten Bakan Yanık, “Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız” ifadelerini kullandı.

Tutar artışı yapılan sosyal yardım kalemlerinin bütçesi 11,5 milyar TL'ye yükseldi

Açıklanan yeni sosyal yardım paketi içerisinde düzenli sosyal yardımlardan faydalanıcı ailelere sağlanan destek tutarlarında da artışlar yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, “Yardım programımızın tutarlarında yüksek oranlarda artışlar sağladık. 2022 yılında tutar artışı sağladığımız yardım programlarımız için ayırdığımız 6 milyar TL bütçemizi yıllık 11,5 milyar TL'ye yükselttik” dedi.

Bakan Yanık, artış yapılan sosyal yardımların detayını şu şekilde paylaştı:

“Prefabrik ev yapımı yardımını 40 bin TL'den 150 bin TL'ye, ev onarım yardımını 25 bin TL'den 75 bin TL'ye, betonarme ev yapımı yardımını 70 bin TL'den 200 bin TL'ye çıkardık. Buna ek olarak Şartlı Doğum Yardım Programı kapsamında vermiş olduğumuz 150 TL'lik tutarı 500 TL'ye, Çoklu Doğum Yardımı'nı 215 TL'den 400 TL'ye, Şartlı Sağlık Yardımı'nı da 55 TL'den 100 TL'ye yükselttik.” Bakan Yanık, Öksüz Yetim Yardımı'nda 300 TL olan destek tutarını 600 TL'ye, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakdi Yardımı da 500 TL'den bin TL'ye çıkardıklarını bildirdi.