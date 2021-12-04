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Yeni Astra, 2022 ilkbaharında Türkiye'de

- Opel renk ve döşeme tasarımcısı Ilka Höbermann:- "Otomobilin karakteristik ve özgün görünümünü altı farklı yeni gövde rengi tamamlıyor. Ekiplerimiz, araca biraz canlılık ve aynı zamanda daha iddialı bir görünüm kazandıran taze ve modern bir sarı geliştirdi"

Ekonomi 04.12.2021, 17:18
Yeni Astra, 2022 ilkbaharında Türkiye'de

İSTANBUL (AA) - Yeni nesil Opel Astra, gelecek yıl ikinci çeyrekte Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

Şirket açıklamasına göre, yeni Astra'nın görsel özellikleri, geliştirme ve tasarım ekip üyelerinin çeşitli sunumlarıyla YouTube üzerinden otomobil severlerle buluşuyor. Yeni Astra'nın detayları, baş mühendis Mariella Vogler'in ardından renk ve döşeme tasarımcısı Ilka Höbermann'ın videosuyla zenginleşiyor.

Altıncı nesil Opel Astra'nın "made in Germany" tasarımında, ekibin yüzde 50'sinin kadın üyelerden oluşması önemli bir rol oynuyor. Otomobilin dış tasarım öğelerine bakıldığında markanın yeni yüzü olan Opel Vizör, tıpkı Mokka, Crossland ve Grandland SUV modellerinde olduğu gibi yeni Astra'da da dikkatleri çekiyor. Bu yeni yüz, Opel'in temelinde yer alan dış tasarım öğesi "Opel Compass" felsefesini devam ettiriyor. Söz konusu tasarım felsefesinde, kaputtaki keskin kıvrım ve gündüz sürüş farlarının kanat şeklindeki grafiği gibi dikey ve yatay eksenler, ortadaki Opel şimşek logosu ile kesişirken, dikey olarak konumlandırılan stop lambaları altıncı nesil Astra'nın arka bölümünde kendini gösteriyor. Yeni Astra'nın normalden daha geniş görünmesini sağlayan ve aracın ön cephesini boylu boyunca kaplayan Vizör, ultra ince Intelli-Lux LED farlar gibi teknolojileri kusursuzca bir araya getiriyor. Bagaj kapağındaki şimşek logosu, aynı zamanda bagaj açma mandalı olarak da görev yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel renk ve döşeme tasarımcısı Ilka Höbermann, Alman tasarımının kendisi için sadelik, yalınlık ve teknik unsurların birleşiminden oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yalınlığı korurken üzerine iddialı olmayı eklemek bazen zor olabiliyor. Her şey, her zaman uyum ve doğru denge ile ilgili. Ortaya ise yeni Astra'yı diğer kompakt sınıf modellerden ayrıştıran, başarılı, net ve heyecan uyandıran bir tasarım çıkıyor. Otomobilin karakteristik ve özgün görünümünü altı farklı yeni gövde rengi tamamlıyor. Ekiplerimiz, araca biraz canlılık ve aynı zamanda daha iddialı bir görünüm kazandıran taze ve modern bir sarı geliştirdi. Gerçekten çok farklı ve çeşitli renkler, dokular, grafikler ve desenler sunuyoruz. Aslında, hepsini bir araya getirmek, en büyük zorluk oldu. Büyük bir yap-boz gibi. Hoş bir kontrast veya denge elde etmek için farklı heyecan verici malzemeleri birleştiriyoruz. En aza indirgenen zarif kumandalar, mat alüminyum bilgi-eğlence çerçeveleri ve tüm diğer özel vurgular Astra'ya çok büyük değer katıyor."

- Dijital Pure Panel kokpit

Tüm geliştirmeler sonucunda, altıncı nesil Astra ile birlikte tasarım ve konforda atılımı temsil eden özel bir iç mekan ortaya çıkıyor. Bu kapsamda en ileri teknolojilerle oluşturulan işlevsel tasarım ve dijital kokpit, markanın yenilikçi Alman teknolojisinin yansıması olarak yeni Astra'da konumlanıyor. Astra'nın tamamen dijital kokpiti, aracın versiyonuna bağlı olarak, biri 10 inç olmak üzere iki adet geniş ekran ve sürücü yan havalandırma ızgaralarının birleşimiyle bütünleşik bir görünüm sergiliyor. Pure Panel kokpitin cam göstergeleri sayesinde Astra sürücü ve yolcuları, "görsel detoks" temasına uygun olarak yeni insan-makine ara yüzünü sezgisel olarak kullanabiliyor.

Yeni Astra'nın tasarım ekibi, aracın iç dizaynında kullanılan renkler ve döşemelerin seçiminde, doğru denge kavramı üzerine odaklandı. Direksiyon simidinin ortasındaki Opel Şimşek logosundan, opsiyonel olarak Alcantara veya Napa deri ile de sunulan AGR onaylı ergonomik koltukların kumaşlarına ve dikişlerine kadar her bir ayrıntı, Opel'in renk ve döşeme tasarımcılarının imzasını taşıyor.

#Opel
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