Yatırımcıların gözü Türkiye’den çıkacak ikinci Unicorn’da

Koronavirüs (Kovid-19) salgını dünyadaki bütün sektörleri etkilediği gibi girişimcilik sektöründe de duraksamalara sebep oldu. Buna rağmen Türkiye’de yenilikçi ürün, süreç ve inovatif iş fikri olan girişimlere yapılan yatırımların 2019’da, bir önceki yıla göre yüzde 62 artarak 101 milyon 706 bin dolar olduğu açıklandı. Bu rakam 2010 yılına bakıldığında 19 milyon 142 bin dolar düzeyindeydi. Bu yıl ise pandeminin yoğun seyrettiği nisan-mayıs aylarında melek yatırımcıların temkinli davrandığı gözlense de haziran ayı ile birlikte girişim ekosistemine yatırım iştahı yeniden kabardı.

Türkiye’deki girişim ekosistemine dair değerlendirmeler yapan melek yatırımcı Murat Erat, “Girişimciler için Türkiye’de kuluçka merkezleri, devlet destekli çalışmalar gibi bir çok imkan bulunuyor. İlk unicorn Peak Games’in ardından son dönemde girişimcilerin artması ile yapılan yatırımlar da yükseliş getirdi. Bu süreçte yazılım sektörününde yaşanan gelişmelerin ışığında e-ticaret, lojistik ve IoT teknolojileri ön plana çıkacaktır. 2020’nin büyük yatırımların yılı olabileceği gibi 2021 yılında da Türkiye’den ikinci bir unicorn çıkması bekleniyor.” dedi.

“2020 yılı bir önceki yılın rakamlarını aşacak”

Türkiye’nin 141 melek yatırımcı ile melek yatırım sıralamasında Avrupa'da 4’üncülüğü aldığını kaydeden Erat, “2019’un melek yatırımcılar açısından iyi geçtiğini söyleyebiliriz. 2020 yılı şubat ayında gerçekleşen Dünya Melek Yatırım Forumu’nun Türkiye’de düzenlenmesi ile bu yıl kuluçka fikirlerin geçmiş yıllara nazaran daha fazla önem kazanacağı öngörülmüştü. Ancak Kovid-19 salgını ile yatırım ekosisteminin bir ayağı sayılan melek yatırımcılar, yatırımlara daha temkinli yaklaşmaya başlayınca sonucunda kısa süreli bir duraksama dönemi görüldü. Ardından yaz aylarındaki hareketlenme ile sektör yeniden büyük bir ivme kazandı. Yatırımcı ve girişim açısından bakıldığında 2020 yılının bir önceki yılın rakamlarını aşacağını tahmin ediyorum.” dedi.

İstanbul global startup ekosistemleri listesinde 80’inci

Startup Blink’in hazırladığı Global Startup Ekosistemleri 2020 Listesi’ne göre İstanbul’un 80. Sırada yer aldığını da hatırlatan Murat Erat, “Listede ilk sırada San Fransisko gelirken, onu New York, Londra, Boston, Los Angeles, Pekin, Tel Aviv, Berlin, Moskova ve Şangay takip ediyor. Alınan yatırım açısından baktığımızda ise 2019 yılında ABD’deki girişimlerin 124 milyar dolarlık yatırım alırken, Çin’deki girişimlerin 53 milyar dolar, Hindistan’daki girişimlerin ise 16 milyar dolarlık yatırım aldığını görüyoruz. Türkiye de haziran ayında Türk oyun geliştiricisi Peak Games’in ABD merkezli Zynga’ya 1,8 milyar dolara satılması ile birlikte büyük bir yatırım potansiyeli içerdiğini bütün dünyaya gösterdi. Bu gelişemler, listede 80. sırada yer alan İstanbul’un da hızla üst sıralara tırmanacağına işaret ediyor.” dedi.