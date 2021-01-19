Yatırımcılar Rusya'dan neden kaçıyor?

Rusya'da doğrudan yabancı yatırımların 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 95 azalarak 1,4 milyar dolara düştüğü bildirildi.

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkede doğrudan yabancı yatırımlar, 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 95 azalarak 28,9 milyar dolardan 1,4 milyar dolara geriledi.

Ülkeden sermaye çıkışı ise 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 120,2 artarak 47,8 milyar dolara yükseldi.

Rusya Merkez Bankası açıklamasında, ülkeden sermaye çıkışının ağırlıklı olarak bankacılık sektöründen kaynaklandığı belirtilerek, bankaların bu dönemde yurt dışındaki yükümlülüklerini yerine getirdiği kaydedildi.