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Yatırımcılar özel piyasalara akın ediyor

Düşük faiz oranları ortamında yüksek getiri elde etmek isteyen küresel yatırımcılar halka açık olmayan alternatif yatırımlara yöneliyorlar

Ekonomi 30.11.2021, 11:43
Yatırımcılar özel piyasalara akın ediyor

Tarihi derecede düşük faiz oranları ve yüksek hisse senedi değerlemeleri, getiri açlığı çeken yatırımcıları halka açık olmayan piyasalara hücum etmeye itiyor. Yönetimi altında olan halka açık olmayan varlıkların 2020 ve 2025 yılları arasında yüzde 60 artması bekleniyor.

Financial Times’ın haberine göre özel sermaye, özel borç, hedge fonları, gayrimenkul, altyapı ve doğal kaynakları içeren liste dışı varlıklar kategorisi olan alternatif yatırımların, önümüzdeki dört yıl içinde yönetim altında olan varlıklar arasındaki payı 17 trilyon doları aşabilir. Veri sağlayıcısı şirket Preqin'e göre, bu büyümenin başlıca itici kaynakları özel sermaye ve özel borç piyasaları olacak.

Natixis Yatırım Yönetimi Baş Finans Sorumlusu (CFO) ve Strateji Başkanı Cyril Marie, "Daha düşük faiz oranları nedeniyle, müşteriler daha yüksek bir getiri elde etmek için bir miktar likiditeden vazgeçmeye hazırlar" dedi.

Talepteki bu patlama, Baltimore merkezli varlık yöneticisi T Rowe Price'ın Oak Hill Advisors'ı satın alması da dahil olmak üzere sektörde konsolidasyona yol açtı.

Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre, özel sermaye endüstrisi son birkaç yılda 7 trilyon doları aştı. Öngörülen en güçlü büyümenin Asya'da olması beklenirken, Preqin bu ülkelerin girim hızı oranları ve hızlı gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesini cazip faktörler olarak gösterdi.

Preqin'in tahmin modeli, varlık sınıfları ve bölgeleri genelinde geçmiş tarihlerdeki yönetim altındaki varlıkların verileri yanı sıra fon toplama, piyasa fırsatları ve çeşitli makroekonomik verilerden kaynak almaktadır. Veri sağlayıcısı şirket, 2025 tahminlerinin yatırımcıların ve fon yöneticilerinin beklentilerini ve niyetlerini soran anketler tarafından da desteklendiğini açıkladı.

Halka açık olmayan piyasalarda daha az olan volatilite ve şeffaflık da yatırımcılar için cazip görülebilir. Natixis CFO’su konuyla ilgili açıklamasında, “Listelenen bir varlıkla, kilitlenmelerden bir sonraki gün, yüzde 40 kaybedersiniz, oysa listelenmeyen bir varlıkta daha az volatilite vardır, bu nedenle risk algısı daha küçüktür. Gerçekte ise temel verilerde risk aynıdır” ifadelerine yer verdi.

Morgan Stanley analistlerinden Bruce Hamilton, özel varlıklara geleneksel olarak düşük seviyelerde yatırım yapan zengin yatırımcıların bile kısmen "ürün inovasyonu ve yeni dağıtım platformları" nedeniyle bu pozisyonlarına ekleme yapmayı planladıklarını söyledi.

Özel sermaye ve özel borç piyasalarının 2025 yılına kadar yılda sırasıyla yüzde 15,6 ve yüzde 11,4 oranında büyümesi bekleniyor. Diğer alternatiflerin yılda yüzde 5 veya daha az oranda büyüyeceği tahmin ediliyor. Yönetim danışmanlığı firması McKinsey’e göre, özel sermaye piyasaları 2008'den bu yana en güçlü performans ve en az değişkenlik gösteren alternatif varlık sınıfı oldu.

JPMorgan'a göre, özel borç piyasaları yüzyılın başındaki "kendine kas bir yatırım ürünü" konumundan "ana akım" yatırım seviyesine evrildi. Dev ABD bankası varlıklarının üçte ikisiyle Kuzey Amerika’ya, üçte biriyle ise Avrupa’ya yatırım yapıyor.

JPMorgan Analisti Nikolaos Panigirtzoglou, Avrupa'da özel borç piyasalarının büyüme nedenlerinden birisi olarak, bankaların euro borç krizinden sonra "kredi yaratmaktan geri adım atarak doğrudan şirket tahvil fonları gibi yöntemlerle özel borç piyasalarına yer açma" yöntemini göstermişti.

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