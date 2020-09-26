Yatırımcı bazında tedbir uygulanması

Borsa İstanbul A.Ş'de, yatırımcı bazında tedbir uygulanacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

''Borsa İstanbul A.Ş Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş (UZERB.E) pay piyasasında yönergenin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle Arife Ertene, Gökhan Melih Armutcu, Aptullah Ertene ve Semra Şen Armutcu hakkında borsamız pay piyasasındaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 28.09.2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle 'Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı', 'Brüt Takas' ve 'İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması' önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 26.03.2021'dir.''