Yalova Belediye işçileri zammı davul zurnayla kutladı

Yalova Belediyesi ve Hak İş Sendikası arasında yapılan toplu sözleşmeyle en düşük işçi maaşı 8 bin 140 lira oldu.

Belediye ve sendika arasında imzalanan toplu sözleşme töreni bir çay bahçesine gerçekleştirildi. Belediye binası önünde davul zurna eşliğinde karşılanan Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk sloganlar eşliğinde alana geçti.

6 ayda yüzde 300 zam

Törende konuşan Tutuk, belediye çalışanlarını enflasyondan koruduklarını dile getirdi. Sözleşmede emeği geçenlere teşekkür eden Tutuk, “Yalova’mızı güzelleştirmek ve hizmet için çıktığımız yolda sizlerin de alınlarının teriyle bu emeklerinize karşılık biz de belediye yönetimi olarak elimizi taşın altına koyarak sizler için gereğini yaptık. 31.122021 tarihinden sonra 6 ay için yaptığımız zam oranı yüzde 300. Değerli arkadaşlar çalışanımızın en düşük alacağı maaş 8 bin 140, en yüksek 11 bin TL olarak belirledik. Bir aileyiz dedik çalışma arkadaşlarımızı enflasyona karşı ezdirmedik. Bundan sonra da ezdirmeyeceğiz” diye konuştu.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ise 800’e yakın çalışanı ilgilendiren toplu sözleşmeyle ilgili, “Yalova’da belediye şirket çalışanlarıyla gerçekten tarihi bir günü paylaşıyoruz. Ülkemizde yaşanan onca ekonomik zorluk, yüksek enflasyon hayatı çekilmez kılan hayat pahalılığı yaşadığımız zorluklara yeni zorluklar getirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti devleti başta kamu çalışanları olmak üzere, emeklilerimiz, memurlarımız, kamuda bakanlıklarda çalışanlarımızın enflasyona karşı ezdirmeme politikası bizim için önemli bir kazanım” dedi.

Sözleşmenin ardından işçiler Tutuk’a teşekkür çiçeği takdim etti. Zam davul zurna eşliğinde kutlanırken personelle yemek yenildi.

İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle işçilere daha önceden verilmeyen 5 madde yürürlüğe girdi. Bunun yanı sıra işçilerin yevmiyelerine yüzde 55.88 zam yapılarak en düşük işçi yevmiyesi 260 TL’ye çıkarıldı. Ayrıca yeni yapılan anlaşmaya göre alınan sosyal haklara yüzde 10 ila yüzde 1400 arasında zam yapıldı.