banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İngiltere’de son 10 yılın en yüksek enflasyonu
İngiltere’de son 10 yılın en yüksek enflasyonu
Genç yetenek 4 kulübün radarına girdi
Genç yetenek 4 kulübün radarına girdi
Elon Musk: İnsanlar ölmeli!
Elon Musk: İnsanlar ölmeli!
Ciro endekslerinde artış! yüzde 47,5'e yükseldi
Ciro endekslerinde artış! yüzde 47,5'e yükseldi

Vodafone Türkiye, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nden "Çevre Ödülü" aldı

- Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel:- "E-atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek ve farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Bu Atıklar Kod Yazıyor projemizde Türkiye'nin farklı noktalarına yerleştirdiğimiz e-atık kutuları ile elektronik atık topluyor, geri dönüştürüyor ve e-atıkların geri dönüşümünden elde ettiğimiz gelirle okullarda kodlama sınıfları açıyoruz"- "Bugüne kadar 23 kurumsal iş ortağımızın projemize dahil olmasıyla birlikte topladığımız elektronik atıkların geri dönüştürülmesinden elde ettiğimiz gelirle 7 ilde kodlama sınıfları açtık"

Ekonomi 13.12.2021, 11:16
Vodafone Türkiye, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nden

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) Ukrayna Yerel Ağı tarafından düzenlenen "Sürdürülebilirlik İçin Ortaklık Ödülleri'nde (Partnership for Sustainability Award)" elektronik atık bilincini artırmak ve elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği "Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesiyle "Çevre (Planet)" kategorisinin kazananı oldu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren şirket, ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, sürdürülebilirliği iş yapma biçimlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirdiklerini belirterek, 2025'e kadar elektronik atıklarının yüzde 100'ünün geri dönüştürülmesini hedeflediklerini bildirdi.

Süel, şunları kaydetti:

"E-atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek ve farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Bu Atıklar Kod Yazıyor projemizde Türkiye’nin farklı noktalarına yerleştirdiğimiz e-atık kutuları ile elektronik atık topluyor, geri dönüştürüyor ve e-atıkların geri dönüşümünden elde ettiğimiz gelirle okullarda kodlama sınıfları açıyoruz. Bugüne kadar 23 kurumsal iş ortağımızın projemize dahil olmasıyla birlikte topladığımız elektronik atıkların geri dönüştürülmesinden elde ettiğimiz gelirle 7 ilde kodlama sınıfları açtık.

Projemizin hayata geçmesini mümkün kılan, emek veren tüm ekip arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Sürdürülebilirlik alanında dünyanın önde gelen ödül programlarından ‘Sürdürülebilirlik İçin Ortaklık Ödülleri’nin kazananları arasında yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Sürdürülebilirliği temel iş stratejimizin parçası olarak görmeye ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz."

- Mardin, Samsun, Adana, Gaziantep, Uşak, Bingöl ve Çanakkale’de kodlama sınıfları açıldı

Verilen bilgiye göre, Vodafone, gençlerin dijital becerilerini geliştirme ve çevresel etkisini azaltma hedeflerini harmanladığı Bu Atıklar Kod Yazıyor projesiyle çalışanlarının ve iş ortaklarının evlerinden getirdiği elektronik atıkları topluyor ve lisanslı geri dönüşüm firması Akademi Çevre tarafından geri dönüştürülmesini sağlıyor.

Geri dönüşümden elde edilen ekonomik gelirle Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen Yarını Kodlayanlar projesi kapsamında okullarda kodlama sınıfı kuruluyor.

Mayıs 2019'da başlatılan proje kapsamında bugüne kadar Mardin, Samsun, Adana, Gaziantep, Uşak, Bingöl ve Çanakkale’de kodlama sınıfları açıldı.

Vodafone'un kurumsal çözümlerini tanıtmak üzere Türkiye'yi dolaşan Vodafone Business Dijitalleşme Tırı da gittiği şehirlerde elektronik atık toplayarak projeye katkı sağladı.

Projeye Vodafone Türkiye'nin kurumsal iş ortaklarından Artıtel, Deloitte Türkiye, Hewlett Packard Enterprise, Karel Elektronik, KPMG Türkiye, Mikrolink, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, Artofis Mobilya, Balkantürksiad, Ballı Metal, Elektroteks, Elyafteks, HTS Metal Kalıp Otomotiv, İnoksan, Matlı Yem, Mavi Yeşil Danışmanlık, Menejer Bilgisayar, Numeko Safety, Özhan Marketler Zinciri, Penguen Gıda, Uludağ İçecek, Yeşim Tekstil, Deniz Tekstil de dahil olarak, ofis ve fabrikalarında 15 bine yakın çalışanın desteğiyle e-atık toplanmaya başlandı.

Proje kapsamında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan 4, 8, 12, 13 ve 17 hedeflerine katkı veriliyor.

#Vodafone Türkiye #Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 15 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Galatasaray 15 23
9. Adana Demirspor 16 23
10. Karagümrük 16 22
11. Antalyaspor 16 21
12. Sivasspor 15 19
13. Giresunspor 16 19
14. Kayserispor 16 19
15. Altay 16 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 15 30
2. Ankaragücü 16 30
3. Erzurumspor 14 28
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 15 23
9. Gençlerbirliği 15 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Bursaspor 15 18
15. Manisa FK 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 15 17
17. Denizlispor 15 15
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 16 38
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Wolverhampton 16 21
10. Brentford 16 20
11. Brighton 15 20
12. Crystal Palace 16 19
13. Aston Villa 16 19
14. Everton 16 18
15. Leeds United 16 16
16. Southampton 16 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 16 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 15 15
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Getafe 17 12
19. Cádiz 16 12
20. Levante 17 8