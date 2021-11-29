Vodafone, Piri ile dijital ve sınırsız seyahat deneyimi sunuyor

İSTANBUL (AA) - Vodafone, dijital rehber uygulaması Piri ile sevilen rotaları rehber eşliğinde dinleyerek gezme ve evden dünyayı keşfetme imkanı sağlayacak.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre şirket, müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor.

Vodafone, dijital rehber uygulaması Piri ile müşterilerine özgürce seyahat etme imkanı veriyor. Operatör fark etmeksizin tüm kullanıcılara Piri uygulamasındaki 6 rotayı 1 yıl boyunca ücretsiz sunacak olan Vodafone, en sevilen rotaları rehber eşliğinde dinleyerek gezme ve evden dünyayı keşfetme imkanı sağlayacak. Vodafone Red'lilere ise Piri'deki tüm içerikleri sınırsız deneyimleyecekleri abonelik paketi 12 ay boyunca ücretsiz verilecek. Dinleyiciler, Piri içeriklerinde Red'in sınırsız ayrıcalıklar dünyası hakkında bilgilere de ulaşabilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları kaydetti:

"Dijitalleşme vizyonumuz doğrultusunda Vodafone Red müşterilerimize özel ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Marka indirimlerinden ayrıcalıklı seyahat deneyimlerine kadar pek çok imkan sunarak Red'lilerin hayatını kolaylaştırıyoruz. Şimdi bir adım daha atarak Piri işbirliğiyle tüm Red'lilere dijital seyahatin ayrıcalıklarını deneyimletmek istiyoruz. Red'li müşterilerimize Piri'deki tüm içerikleri sınırsız deneyimleyecekleri abonelik paketini 12 ay boyunca ücretsiz veriyoruz. Bu müşterilerimiz dilerlerse Piri’deki turları yerinde deneyimleyip yeni nesil bir anlayışla seyahat edebiliyorlar. Dilerlerse, Piri’yi evlerinden dinleyip seyahatte Red sayesinde sınır tanımıyorlar. Diğer yandan, Piri ile Vodafone’a özel 6 farklı rotada tur hazırladık. Bunları da 1 yıl boyunca operatör fark etmeksizin tüm kullanıcılara ücretsiz sunuyoruz. Yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatına ayrıcalıklar katmaya devam edeceğiz."



- Yurt dışı seyahatlerde Red avantajları



Piri'de 20 ülke, 40 şehir, 150'den fazla dijital tur, 3 binden fazla sesli içerik bulunuyor. Bu içeriklerde dünya çapında uzman isimlerin anlatımları yer alıyor. Vodafone'un 1 yıl boyunca tüm müşterilerine sunacağı özel Piri içerikleri ise 3 yurt dışı ve 3 yur tiçi rotasından oluşuyor.

Vodafone Red'in "Her Şey Dahil Pasaport" ayrıcalığıyla 43 ülkede yurt içi tarifedeki haklar yurt dışında da özgürce kullanılabiliyor. Seyahatseverler, bu sayede, yurt dışındayken çektikleri video ve fotoğrafları rahatlıkla sosyal medyadan paylaşabiliyor ya da sevdiklerine gönderebiliyor. Vodafone Red müşterileri ayrıca, Türkiye’den yurt dışındaki 23 Vodafone ülkesi yönüne 120 dakikalık ücretsiz arama da yapabiliyor.

Piri ayrıca seyahatlar için lokasyon bazlı dijital sesli turlar sunuyor. Şehirdeki en iyi rotayı çiziyor ve lokasyon bazlı teknolojisiyle kullanıcının konumunu algılıyor. Kullanıcı neredeyse, oranın hikayesini en iyi rehberlerin sesiyle anlatıyor. Bir sonraki durağa navigasyon ve harita yardımıyla adım adım yönlendiriyor. Bu dijital turları evden de deneyimleme imkanı sunuyor.

Piri, eğlence zamanları için de dijital sesli seriler sunuyor. Sanat, mimari, kültür, tarih, seyahat alanlarında sesli içerikler sunuyor. Kullanıcının evden ya da dilediği yerden dünyayı keşfetmesine imkanı verirken, hem kaliteli hem de keyifli zaman geçirmesini sağlıyor.

Operatör fark etmeksizin tüm kullanıcılar, App Store ve Google Play Store'dan mobil cihazlarına Piri uygulamasını yükleyip, rehberlerin sesi eşliğinde Vodafone Red'in ayrıcalıkları ile hazırlanan rotaları dinlemeye başlayabiliyor. Red'liler ise Vodafone Yanımda'ya girerek hediye kodlarını alıp, 12 ay boyunca Piri'deki tüm içeriklere ücretsiz ulaşabiliyor ve dünyayı diledikleri gibi keşfedebiliyor.